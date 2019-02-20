После первого отключения электричество дали по всей Абхазии, кроме Сухума

Электроэнергию отключили по всей территории Абхазии с 11:00 до 14:00 в среду 20 февраля.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электроэнергии после первого дня масштабного отключения восстановлена по всей территории Абхазии, кроме центра Сухума, из-за поломки на подстанции "Сухум-1", сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго" в среду 20 февраля.

По данным компании, ремонтная бригада уже выехала на место, и подача электроэнергии возобновится в течение ближайшего времени.

Во избежание полной остановки ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище, электроэнергию будут отключать в Абхазии ежедневно со среды 20 февраля.

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.