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"Абхазтоп" об отключении электричества: запасов газа достаточно

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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С 20 февраля на всей территории Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Запасов газа в республике достаточно, сказал Sputnik заместитель гендиректора госкомпании "Абхазтоп" Валерий Антонов.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Две недели назад мы завезли 150 тонн сжиженного газа, через неделю прибудет еще столько же. Поэтому этого газа нам хватит с лихвой на три месяца, после чего будем заказывать следующую партию, то есть проблем с газом не будет", - добавил он.

Предприятие пока не берется проанализировать спрос, так как прошло только первое массовое отключение электричества в Абхазии.

"Мы пока не знаем насколько увеличился спрос, это станет ясно через несколько дней, но в принципе мы готовы обеспечить газом население", - подчеркнул Антонов.

Даже в случае резкого увеличения потребления газа, "Абхазтоп" сможет поставить необходимое количество сниженного газа, заверил замгендиректора. 

"Но если представить, что наших запасов не хватит, мы в любой момент можем заказать в "Роснефти" и в течение нескольких дней партия газа прибудет в Абхазию", - сказал он.

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.

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