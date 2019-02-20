Три часа отстоя: как будут работать троллейбусы в Сухуме при отключении света

Троллейбусы выходят на рейсы с 06:00 часов утра и до 23:00, сообщил начальник Троллейбусного управления Сухума Юрий Барганджия.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Троллейбусы будут останавливаться там, где их застанет отключение электроэнергии, и после восстановления ее подачи будут продолжать движение по маршруту, сказала Sputnik начальник отдела по связям с общественностью администрации города Сухум Амина Хватыш.

Начальник Троллейбусного управления Сухума Юрий Барганджия сообщил, что решение о том, чтобы не возвращать общественный транспорт в депо на время ежедневных отключений было вынужденным.

По его словам, троллейбусы выходят на рейсы с шести часов утра, а возвращать их в депо необходимо было бы с девяти часов и уже после включения света понадобилось бы еще некоторое время, чтобы троллейбусы оказались на своих маршрутах.

Юрий Барганджия отметил, что понимает водителей троллейбусов, которые вынуждены находиться в простаивающем транспорте три часа, однако подчеркнул, что другого выхода просто не существует. Троллейбусы продолжат свою работу до 23:00, сказал он.

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.