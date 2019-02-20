СухумГЭС останавливают из-за перегрузок при отключении электричества в Абхазии

Сухумскую ГЭС, мощность которой составляет 19,6 мегаватт, открыли после капитального ремонта в декабре 2018 года.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Сухумская ГЭС останавливает работу в период отключения электроэнергии в Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik технический директор гидроэлектростанции Резо Зантария в среду 20 февраля.

"Сухумская ГЭС работает в штатном режиме, но в связи с невозможностью работы в автономном режиме, мы тоже останавливаемся в период отключения электроэнергии в стране. Это связано с тем, что в этот отрезок времени нагрузки на СухумГЭС больше, чем она может нести", - пояснил Зантария.

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По его словам, несмотря на скромные возможности Сухумской ГЭС, она приносит пользу общей энергосистеме Абхазии, где важен каждый киловатт. Эта гидроэлектростанция сегодня находится в режиме гарантийной эксплуатации и договорных обязательств по выдаче максимальной или же минимальной мощности у нее нет.

"Мы находимся на уровне средних нагрузок для того, чтобы сохранить наши агрегаты в рабочем состоянии. Чтобы содержать в надлежащем виде все сопутствующее и основное оборудование, они должны функционировать. Плюс к этому сейчас проходит обучение персонала", - добавил он.

Сухумскую ГЭС вновь открыли после капитального ремонта в декабре 2018 года за счет финансовых средств зарубежных инвесторов. На этот объем работы потратили около 500 миллионов рублей.

Ее мощность составляет 19,6 мегаватт. Это достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии и выравнивая ее потока.

Во избежание полной остановки ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище, электроэнергию будут отключать в Абхазии ежедневно с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.