Начало положено: в Россотрудничестве обсудили роль интеллигенции в Абхазии

Круглый стол "Роль интеллигенции в культуре и общественной жизни Абхазии", приуроченный к международному дню родного языка и 145-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа, состоялся в Доме Москвы в Сухуме 20 февраля.

Сария Кварацхелия, Sputnik

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Целью круглого стола "Роль интеллигенции в культуре и общественной жизни Абхазии" было обсуждение роли интеллигенции в культурной и общественной жизни Абхазии в контексте исторически сложившегося межкультурного диалога Абхазии с Россией. В ходе встречи было затронуто множество насущных проблем, особое внимание участники уделили абхазскому языку и его проблемам.

По словам председателя правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Натальи Каюн, в становлении и развитии любого государства есть периоды, которые смело можно назвать периодами просвещения. Такие этапы связаны с появлением письма, развитием образования, научно-просветительской мыслью.

Для России - это появление первой русской азбуки, которую создали Кирилл и Мефодий, книгопечатания, а для Абхазии – создание абхазской азбуки, открытие первых школ, деятельность абхазских просветителей и появление общественных организаций культурно-просветительского, научного и благотворительного характера. Все это, как отметила Каюн, в Абхазии создавалось в конце XIX века первыми просветителями Петром Усларом, Дмитрием Гулиа и другими.

"Абхазия и Россия всегда находили общие точки соприкосновения. Особенно после русско-турецкой войны. Если посмотреть на историю конца XIX века, то можем увидеть, что российские военные, находясь в Абхазии, начинали изучать абхазский язык. И Услар, находясь здесь, пишет абхазские слова на кириллице. Абхазский язык – один из труднейших языков мира. Но, несмотря на все сложности, Услар изучил его за шесть недель. А затем он на основе латиницы создает первую абхазскую азбуку", – рассказал директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба.

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Петр Услар, по словам Ашуба, заложил основу в развитии абхазского языка. Язык развивался и совершенствовался. Но, несмотря на это, сегодня, как отметил завкафедрой журналистики Абхазского госуниверситета Гурам Амкуаб, абхазский язык переживает кризис.

Участники круглого стола отметили, что для развития абхазского языка сегодня необходимо на базе Госуниверситета открывать кафедру, которая выпускала бы переводчиков широкого профиля.

"Речь идет не только о художественном переводе. Еще переводчики нужны в публицистике, в современных редакциях, на телевидении, на радио. Сегодня масса информации не на абхазском языке. Все это освоить журналисту сложно. Бывает нужно переводить и с английского, и с немецкого тексты", – рассказал Гурам Амкуаб.

На встрече руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха предложил регулярно проводить встречи, на которых участники обменивались бы мнениями по злободневным проблемам Абхазии.