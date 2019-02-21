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Спрос на сжиженный газ вырос в Абхазии после начала отключений электричества

CC0
В Абхазии
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Темы:
Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля (12)
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Госкомпания "Абхазтоп" сообщает, что запасов сжиженного газа в республике достаточно для того, чтобы покрыть спрос потребителей.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Продажи сжиженного газа увеличились на 50% после начала массовых ежедневных отключений электроэнергии, сказал Sputnik заместитель гендиректора госкомпании "Абхазтоп" Валерий Антонов.

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"Средний объем реализации газа газовыми хозяйствами госкомпании "Абхазтоп" до отключения электроэнергии составлял в среднем две тонны в день. Вчера, после отключения света, объем реализации увеличился и составил три тонны", - добавил он.

Валерий Антонов напомнил, что баллон газа стоит 650 рублей. Ранее заместитель гендиректора "Абхазтоп" рассказал, что две недели назад в республику завезли 150 тонн сжиженного газа, через неделю прибудет еще столько же. По его оценкам, таких запасов топлива должно хватить на три месяца.

Даже в случае резкого увеличения потребления газа, "Абхазтоп" сможет дополнительно поставить необходимое количество сниженного газа, заверил замгендиректора. 

"Но если представить, что наших запасов не хватит, мы в любой момент можем заказать в "Роснефти" и в течение нескольких дней партия газа прибудет в Абхазию", - сказал он.

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

Темы:
Отключение электричества в Абхазии с 20 февраля (12)

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