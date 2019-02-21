Детей из Абхазии пригласили бесплатно отдохнуть в Крыму

Автобусный тур включает в себя экскурсию по "Золотому кольцу" Крыма – Керчь, Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Алушта, Симферополь и Феодосия.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Школьники и студенты Абхазии смогут бесплатно отправиться в автобусный тур по Крыму с 22 по 26 марта, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор туристической компании РусКрымтур Анатолий Тарасенко.

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"Это автобусный экскурсионный пятидневный тур. В стоимость включены все входные билеты в музеи, прогулки на катере, смотр боевого флота Севастополя, встреча с людьми, которые принимали участие в Крымской весне", - объяснил гендиректор.

Заявки на участие в туре принимаются с 18 февраля по 15 марта. Автобусный тур включает в себя экскурсию по "Золотому кольцу" Крыма – Керчь, Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Алушта, Симферополь и Феодосия. Главное условие организаторов – с каждым школьником в тур должен отправиться один взрослый человек. Для него путешествие будет платным – 19 800 рублей.

"Бывают, конечно, разные ситуации, когда семья многодетная или не может себе позволить путевку на взрослого, в таком случае подключаются спонсоры с абхазской стороны – Апсуа Тур, как официальный представитель акции в Абхазии" – добавил Тарасенко.

По словам гендиректора РусКрымтура, к 21 февраля уже было принято 30 заявок, большинство из них от студентов. Однако у желающих еще есть возможность принять участие в туре.

"Принять участие сможет каждый желающий. Пока что думаю, что в общей сложности будет около 1000 человек. Тур сам по себе сложный, так как он автобусный. Но мы надеемся, что эмоции, полученные от путешествия, компенсируют любую усталость", - отметил он.

Подробности и условия акции можно узнать на официальным сайте туроператора РусКрымтур и компании Апсуа Тур.