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Автовладелец снимает тонировочную пленку. Архивное фото

Требования к тонировке автостекол в Абхазии могут стать менее жесткими

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (102)
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Тонировка стекол автомобилей в Абхазии была запрещена Народным Собранием в 2012 году

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Изменения в правилах о тонировке стекол автомобилей приняли депутаты Парламента Абхазии в первом чтении, в пятницу 22 февраля, передает корреспондент Sputnik.

С законодательной инициативой выступил депутат Алмас Джапуа. Он предложил ввести нормы, по которым задние стекла автовладельцы могут тонировать по своему усмотрению, а вот светопропускаемость боковых не должна быть меньше 30%, верхняя часть лобового стекла может затеняться не более, чем на 10 сантиметров.

"Речь не идет о том, что можно "наглухо" тонировать автомобиль. Мы не раз с коллегами обсуждали этот вопрос, приглашали руководство ГАИ, и замечания, предложения, которые были у наших коллег, учтены. Нами была произведена работа по изучению законодательства разных стран, где и почему разрешено", - сказал Джапуа.

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© Sputnik Бадри Есиава
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Мнения депутатов Народного Собрания по этому вопросу разделились. Многие высказались против введения такой нормы, ссылаясь на сложную ситуацию на дорогах республики, где в ДТП систематически гибнут люди. По их мнению, такой уровень тонировки ухудшает видимость, особенно, в плохую погоду.

Другие увидели в этом метод борьбы с коррупцией в структурах ГАИ, когда одним инспекторы позволяют ездить на автомобилях с "глухой" тонировкой, а других за это же нарушение штрафуют.

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Действующие правила, запрещающие тонировку автомобилей в Абхазии были приняты в 2012 году Народным Собранием.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (102)

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Теги:
Парламент Абхазии


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