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Мираб Кишмария прибыл с официальным визитом в Южную Осетию

© Foto / Пресс-служба президента РЮО
В Абхазии
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Мираб Кишмария передал югоосетинским ветеранам-добровольцам Отечественной войны в Абхазии государственные награды.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Делегация из Абхазия во главе с министром обороны Мирабом Кишмария прибыла в Цхинвал по случаю празднования в Южной Осетии Дня защитника Отечества, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Как проинформировала пресс-служба главы Южной Осетии, Мираб Кишмария на встрече с Анатолием Бибиловым подчеркнул, что между двумя республиками сложились доверительные отношения.

© Foto / Пресс-служба президента РЮО
Делегация Минобороны Абхазии в Цхинвале

"Мы рады, что у нас сложились доверительные отношения, и мы это не раз доказали. Народ Южной Осетии – героический", – сказал глава Минобороны.

В свою очередь Бибилов обратил внимание на  динамично развивающиеся отношения между Южной Осетией и Абхазией.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил посла Абхазии в Южной Осетии Алана Елбакиева Орденом Дружбы
© Фото : Пресс-служба президента РЮО
Посол Абхазии награжден в Южной Осетии орденом Дружбы

"Думаю, что отношения пока не достигли своего апогея. У нас есть к чему стремиться. При любых обстоятельствах мы всегда будем рядом с нашим братским абхазским народом", – сказал он.

Кроме того, президент Южной Осетии поздравил гостей с наступающим праздником – Днем защитника Отечества.

"Знание военного дела, которым вы обладаете, способствует укреплению обороноспособности Абхазской армии", – подчеркнул он.

Мираб Кишмария вручил главе республики поздравительное послание президента Абхазии Рауля Хаджимба, после чего стороны обменялись памятными подарками. Президент Южной Осетии также вручил главе Минобороны Абхазии паспорт гражданина Южной Осетии.

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В завершение встречи члены абхазской делегации вручили югоосетинским ветеранам-добровольцам Отечественной войны в Абхазии государственные награды республики.

"Я горжусь героями, которые выполняли свой братский долг перед народом Абхазии. Народ Республики Южная Осетия гордится вами, боевыми ребятами, которые в самое тяжелое время для абхазского народа встали рядом, чтобы усмирить фашистов. Я искренне благодарен руководству и народу Абхазии за внимание, которое они уделяют нашим ребятам, воевавшим за абхазский народ", – резюмировал Анатолий Бибилов.

© Foto / Пресс-служба президента РЮО
Делегация Минобороны Абхазии в Цхинвале

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Теги:
Анатолий Бибилов, Мираб Кишмария


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