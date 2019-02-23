Шаг вперед: брейк-данс абхазских улиц

Хореограф Джамал Тачулия десять лет назад совместно с друзьями открыл школу брейк-данса. О том, как в Абхазии прижился уличный стиль танца, как он развивался и насколько популярен в стране, читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

В лицее-интернате и при Доме юношества были созданы танцевальные секции, которые с детства посещал Джамал. На одном из уроков друг танцора показал ему движение из брейк-данса фриз (замирание на пару секунд в одной позе - ред.), этот трюк впечатлил юного танцора, он стал искать возможности обучиться уличному танцу.

"В Абхазии официально не было школы брейк-данса, и все приходилось узнавать самостоятельно. Смотрел обучающие ролики, танцевал, придумывал движения. Я самоучка и, танцуя на улице, концертах, я встретил единомышленников, которые разделяли мое увлечение. Со временем мы создали команду "Apsny Crew" стали посещать музыкальные мероприятия и участвовать в конкурсах. Все больше людей интересовалось этим направлением, и нас посетила идея открыть школу брейк-данса", - рассказывает хореограф.

© Sputnik / Илона Хварцкия Урок брейк-данса в сухумской школе

С этой идеей танцоры отправились в Сухумскую школу искусств имени Ковача. В тот период директором школы была Асида Ашхаруа. Она встретила танцоров с недоверием, попросила предоставить сертификаты о полученном обучении и пройденных конкурсах.

"Одного желания преподавать недостаточно, нужен опыт и знания", - ответила нам директор. Я показал Асиде Ашхаруа дипломы за первое место, полученные на чемпионатах России, и звание брейкмастера. Она убедилась, что мы настроены серьезно и у нас достаточно квалификации. С этого момента она во всем поддерживала и помогала нам", - продолжает он.

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Набор открыт

Начался процесс набора желающих обучаться брейк-дансу. В Абхазии это было новое явление и вызвало интерес у многих детей. Чтобы привлечь больше внимания, преподаватели пустили рекламу по телевидению, расклеивали афиши по городу, устраивали баттлы на набережной города.

"Привлечь внимание молодежи было главной для нас задачей. Мы ставили колонки на берегу и устраивали соревнования между собой. Брейк-данс - активный вид танца, он динамичный, зрелищный, и наши выступления собирали толпу людей, многие из этой толпы стали нашими учениками", - вспоминает хореограф.

В школе обучение длится пять лет, каждые полгода ученики сдают экзамены и зачеты. После финального госэкзамена они получают диплом об окончании танцевальной школы.

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Расположенность ребенка к танцам видна сразу. Во время урока преподаватели показывают трюки танцевальные движения, ставят задачи и следят за тем, как справляется ученик. Но прежде чем приступить к самому танцу, хореограф проводит разминку. Невозможно исполнять движения брейк-данса без хорошей физической подготовки. Разминка предусматривает тренировку на все группы мышц. Международный олимпийский комитет включил в программу олимпийских игр брейк-данс в 2016 году.

© Sputnik / Илона Хварцкия Урок брейк-данса в сухумской школе

"На первом этапе мы обучаем детей базовым движениям, на которых строятся практически все танцы этого стиля. Toprock (движения на верхнем уровне – ред.), Downrock (движения на нижнем уровне - ред.), Фриз ( замирания на пару секунд в одной позе – ред), Power move (силовые вращательные элементы – ред. ). Изучив базу, можно импровизировать и создавать свой стиль танца. Это преимущество брейк-данса, у него нет ограничений, это танец улиц, танец свободы", - говорит он.

"В Школе искусств имени Ковача идет ремонт, и администрация города Сухум разрешает нам проводить занятие во второй сухумской школе. Чтобы стать профессиональным танцором, заниматься необходимо по шесть часов в день. Пока у нас нет зала, мы занимаемся по субботам и воскресеньям по два часа с каждой группой", - добавил он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Урок брейк-данса в сухумской школе

Ты же девочка

В школу брейк-данса принимают детей с пяти лет, самому юному ученику - семь, самым взрослым - уже за 20. Мадина Кутелия стала заниматься брейк-дансом восемь лет назад. Одна из первых выпускниц танцевальной школы продолжает посещать занятия и ставит свои танцевальные номера.

"Ничего подобного в Абхазии не было, многие подростки из моей школы решили попробовать себя в этом. С первых занятий я определила для себя, что буду заниматься танцами основательно. В первом потоке было много девочек с моей школы, но со временем их становилось меньше. Сложно противостоять мнению общественности. Мне было 16 лет, и я часто слышала, что этот танец не для девочек, и зачем мне это надо. Из-за таких разговоров я оставила танцы", - вспоминает Мадина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Брейкдансеры Абхазии: зарубежные чемпионаты повышают профессионализм

Как рассказывает танцовщица, перерыв в танцах продлился четыре года. Со временем мнение общественности смягчилось, и Мадина вернулась к покинутому увлечению.

"Школа продолжала развиваться, и я застала период, когда мы стали выезжать на чемпионаты и получать свои первые награды. Я нашла себя в танцах, но здесь нет развития, поэтому я решила поступить в Сухумское училище культуры на факультет народных танцев, чтобы стать профессиональным хореографом", - делится танцовщица.

Пределы возможностей

За время существования школы брейк-данса в Абхазии прошли пять открытых чемпионатов, три из которых были международного уровня. Хореографы приглашали на чемпионаты судей из Москвы и профессиональных танцоров, которые устраивали мастер-классы для учеников школы брейк-данса. Следующий чемпионат преподаватели планируют на лето 2019 года.

© Sputnik / Илона Хварцкия Урок брейк-данса в сухумской школе

"Чемпионаты и конкурсы помогают танцором развиваться. Мы не только организовываем их, но сами стараемся принять участие. Мы недавно выезжали в Сочи, завоевали первое и три вторых призовых места. Цель нашей поездки была не победить, а увидеть, какого уровня бывают танцоры и понять, как важна для развития здоровая конкуренция. Это служит большим стимулом к развитию для танцоров", - объясняет хореограф.