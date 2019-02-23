14:39 23 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.51
  • EUR74.33
Поиск
В Ачандаре вместе директором сельского музея Алексеем Хагба и начальником экспедиции в Гудаутский район Артуром Аншба

История народа в руках: Елене Малия 85 лет

© Foto / из личного архива Елены Малия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5410

23 февраля известному абхазскому этнологу, кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику АбИГИ, лауреату Государственной премии имени Дзидзария Елене Малия исполняется 85 лет.

Арифа Капба, Sputnik

Она из таких ученых, о которых многократно можно произносить словосочетание "если бы не она". Если бы не она мы, возможно, не знали бы, почему костюм абхазской наездницы был традиционно двух типов - с одним разрезом сбоку или с двумя разрезами с обоих боков. Если бы не она, то не знали чем пользовались пожилые мужчины, когда хотели окрасить усы и бороду в рыжий цвет. Если бы не она, то не ведали бы, как был устроен ткацкий станок наших предков. И это лишь крошечная часть интересных фактов из ее трудов. Елена Малия, если смотреть шире, - одна из самых признанных авторитетов в исследованиях народного изобразительного искусства, традиционной одежды абхазов, орнаментов и много еще чего, что мы называем материальной культурой народа. Ее труды основаны на результатах экспедиций и фольклоре.

Родилась будущая исследовательница в 1934 году в Сухуме в семье военнослужащего Михаила Малия. Из-за службы отца им часто приходилось переезжать с места на место. Великая Отечественная война застала семью в Таллине, откуда  жена Михаила Решитовича Татьяна Ивановна была эвакуирована с дочерьми Еленой и Светланой в родное село мужа Аацы. До пятого класса Елена Малия училась в аацинской школе, затем в сухумской школе №4, а после поступила на филологический факультет Тбилисского госуниверситета, но так сложилось, что заниматься тогда напрямую филологией ей не пришлось.

Елена Малия
© Foto / из личного архива Елены Малия
Елена Малия

Увлечение этнографией

После возвращения на родину в 1958 году она поступает лаборанткой в Абхазский институт истории, археологии и этнографии. Ее увлекла этнография, и в 1961 году Елена Малия поступила в аспирантуру при Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР, а уже через пять лет, вернувшись в Абхазский институт, защитила кандидатскую диссертацию "Народное изобразительное искусство абхазов (ткани и вышивка)". Известно, что тетя Елены Малия, Катиа Малия из села Аацы, была искусной рукодельницей, умела шить народную одежду, украшая ее орнаментами и вышивками, так что интерес к народному рукоделию, можно сказать, из детства. Это вдохновило Елену Малия на более глубокое исследование – она ездила по селам, встречалась с рукодельницами, со старцами, расспрашивала их о том, что и как в старину носилось, из чего делали одежду и как именно ее украшали.

Этнолог, доктор исторических наук Валерий Бигуаа вспоминает, что впервые встретился с Еленой Малия в 1976 году, когда он пришел работать в Абхазский институт, а она уже работала там старшим научным сотрудником. 

"Вместе с Шалвой Денисовичем Инал-Ипа она являлась рецензентом моей книги, которая вышла в 1983 году, и я помню, как она много помогала мне, очень тепло, искренне. Она была  мягкой и отзывчивой", - отмечает он.

Елена Малия с мужем фольклористом, доктором исторических наук Сегеем Зухба и внуком
© Foto / из личного архива Елены Малия
Елена Малия с мужем фольклористом, доктором исторических наук Сегеем Зухба и внуком

В экспедициях

Полевые экспедиции - обязательная часть работы любого этнолога. Елена Малия, собирая материалы для своих исследований, побывала практически во всех селах Абхазии. Валерий Бигуаа говорит, что хорошо помнит их совместную экспедицию в село Джгярда в 1981 году. 

"В этой экспедиции участвовал также Шалва Денисович, она заняла, если не ошибаюсь, около двадцати дней. Мы остановились в школе и в течение всех дней, что там были, посещали людей, которые были хорошо осведомлены и много знали о традиционной культуре абхазов. Елена Михайловна занималась своей темой – там она изучала ткацкий станок, который  очень редко встречается в быту современных абхазов. Это тот станок, о котором еще говорил отец исторической науки Геродот. Он говорил о том, что ткацкий станок, который бытует у колхов  и египтян - одинаковый, тем самым сделав вывод о том, что колхи и египтяне одного этнического происхождения. Во всяком случае он видел много параллелей в генеалогии и культуре. Елена Михайловна установила, из чего делался ткацкий станок, как его делали, кто его делал, потом она интересовалась техникой прядения, качеством пряжи, то есть из чего изготавливалась нить", - вспоминает он.

С Беллой Кецба во время работы по сбору материалов для альбома Абхазский узор
© Foto / из личного архива Елены Малия
С Беллой Кецба во время работы по сбору материалов для альбома "Абхазский узор"

Все об одежде

В 1982 году вышла в свет книга "Одежда и жилища абхазов", которую совместно написали Лили Акаба и Елена Малия. Часть, посвященную одежде, написала Малия. Изучая национальную одежду абхазов, она в деталях описывает мужскую и женскую одежды, рабочую и домашнюю, для особых случаев, ритуальную, для верховой езды. Есть сведения о головных уборах, обуви и украшениях.

"Ей повезло в том, что тогда еще жили в Абхазии люди преклонного возраста, которые сами занимались ткачеством, занимались пряжей и изготовляли ручным трудом всю одежду для себя и домочадцев. Этим занимались женщины главным образом", - сказал Бигуаа.

Валерий Бигуаа предположил, что такой постоянный неисчерпаемый интерес Елены Малия к теме национальной одежды подпитывался дружбой с ленинградским ученым Евгенией Студенецкой. 

Реконструированный башлык
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музейный дубликат: воссоздан абхазский артефакт, вывезенный в Грузию

"Студенецкая была главным знатоком кавказской традиционной одежды, - отмечает Бигуаа, - я тоже ее знал, помню ее слова, которые она сказала однажды: головной убор для кавказца – символ мужского начала. Так вот, Елена Михайловна близко дружила со Студенецкой, которая, кстати говоря, не имела никакой научной степени, но доктора наук и академики ездили к ней, чтобы получить информацию по той или иной теме. Она была известна, пожалуй, даже во всем мире. Думаю, среди прочего их дружба тоже влияла на интерес Елены Михайловне к теме одежды".

Впрочем, тем, входящих в круг научных интересов Малия, было немало. Ей принадлежат исследовательские труды: "Орнаментация льняных ковров", "О народном узоре абхазов", "О войлочном производстве у абхазов", "Льноводство и льняные изделия у абхазов", "Этнографические материалы по абхазам в музейных коллекциях" и многие другие. Всего на счету Елены Малия около четырех десятков монографий.

Приглашение в Ачандару

Изучая народную одежду, орнаменты, традицию ткачества и прядения, она, встречаясь с мастерицами и получала в дар от них огромную коллекцию ценных образцов.

Юбилей Академии наук Абхазии - 20 лет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Круглые даты: какие юбилеи отметит Абхазия в 2019 году

В личном архиве Елены Малия есть до сих пор письмо, написанное ей в мае 1986 года директором ачандарского сельского музея Алексеем Хагба. В нем на абхазском языке он рассказывал Елене Малия о том, что в селе с 1977 года есть музей, в котором собрали множество экспонатов – предметов одежды и быта, которые были бы ей интересны как исследователю. Хагба отметил, что около 200 предметов, собранных им лично, в дар музею передал Алеша Лазба, другие ценные образцы ручной работы музею подарил Гарри Кайтан.

Далее дается подробный перечень экспонатов, а в конце письма он приглашает Елену Малия лично посетить музей. Этим приглашением она не преминула воспользоваться, о чем свидетельствует это фото, сделанное в Ачандаре вместе директором сельского музея Алексеем Хагба и начальником экспедиции в Гудаутский район Артуром Аншба.

В Ачандаре вместе директором сельского музея Алексеем Хагба и начальником экспедиции в Гудаутский район Артуром Аншба
© Foto / из личного архива Елены Малия
В Ачандаре вместе директором сельского музея Алексеем Хагба и начальником экспедиции в Гудаутский район Артуром Аншба

От коллекций к книгам

Ценные предметы, собранные Еленой Малия в течение активной исследовательской деятельности, сдавались в архив Абхазского госмузея, а одна коллекция была сдана в фонд Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде, ныне находится в Государственной Русском музее Санкт-Петебурга.

В Абхазском институте она прошла путь от лаборанта до заведующей отделом этнографии, который возглавляла  с 1985 по 2003 год. Готовится к изданию трехтомник работ Елены Малия, кстати, практически все ее монографии сразу становились библиографической редкостью. Книги Малия никогда не пылились на полках. Объяснение простое - они имеют широкое прикладное значение. Труды Елены Малия – это готовое руководство для мастеров национального костюма. 

По теме

"Сыхаара Б": Софа Агумаа отмечает 80-летний юбилей
Новости дня: диктор Эмма Адлейба отмечает юбилей
Поэтичный ученый: Валентин Когониа отмечает 60-летний юбилей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Девушки - потом: лучшие кадры с авиационно-космической выставки Aero India 2019
Мужской праздник: 23 февраля - день защитника Отечества
Ракетная система С-400 "Триумф"

Соцсети

Sputnikabkhazia