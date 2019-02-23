История народа в руках: Елене Малия 85 лет

Арифа Капба, Sputnik

Она из таких ученых, о которых многократно можно произносить словосочетание "если бы не она". Если бы не она мы, возможно, не знали бы, почему костюм абхазской наездницы был традиционно двух типов - с одним разрезом сбоку или с двумя разрезами с обоих боков. Если бы не она, то не знали чем пользовались пожилые мужчины, когда хотели окрасить усы и бороду в рыжий цвет. Если бы не она, то не ведали бы, как был устроен ткацкий станок наших предков. И это лишь крошечная часть интересных фактов из ее трудов. Елена Малия, если смотреть шире, - одна из самых признанных авторитетов в исследованиях народного изобразительного искусства, традиционной одежды абхазов, орнаментов и много еще чего, что мы называем материальной культурой народа. Ее труды основаны на результатах экспедиций и фольклоре.

Родилась будущая исследовательница в 1934 году в Сухуме в семье военнослужащего Михаила Малия. Из-за службы отца им часто приходилось переезжать с места на место. Великая Отечественная война застала семью в Таллине, откуда жена Михаила Решитовича Татьяна Ивановна была эвакуирована с дочерьми Еленой и Светланой в родное село мужа Аацы. До пятого класса Елена Малия училась в аацинской школе, затем в сухумской школе №4, а после поступила на филологический факультет Тбилисского госуниверситета, но так сложилось, что заниматься тогда напрямую филологией ей не пришлось.

© Foto / из личного архива Елены Малия Елена Малия

Увлечение этнографией

После возвращения на родину в 1958 году она поступает лаборанткой в Абхазский институт истории, археологии и этнографии. Ее увлекла этнография, и в 1961 году Елена Малия поступила в аспирантуру при Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР, а уже через пять лет, вернувшись в Абхазский институт, защитила кандидатскую диссертацию "Народное изобразительное искусство абхазов (ткани и вышивка)". Известно, что тетя Елены Малия, Катиа Малия из села Аацы, была искусной рукодельницей, умела шить народную одежду, украшая ее орнаментами и вышивками, так что интерес к народному рукоделию, можно сказать, из детства. Это вдохновило Елену Малия на более глубокое исследование – она ездила по селам, встречалась с рукодельницами, со старцами, расспрашивала их о том, что и как в старину носилось, из чего делали одежду и как именно ее украшали.

Этнолог, доктор исторических наук Валерий Бигуаа вспоминает, что впервые встретился с Еленой Малия в 1976 году, когда он пришел работать в Абхазский институт, а она уже работала там старшим научным сотрудником.

"Вместе с Шалвой Денисовичем Инал-Ипа она являлась рецензентом моей книги, которая вышла в 1983 году, и я помню, как она много помогала мне, очень тепло, искренне. Она была мягкой и отзывчивой", - отмечает он.

© Foto / из личного архива Елены Малия Елена Малия с мужем фольклористом, доктором исторических наук Сегеем Зухба и внуком

В экспедициях

Полевые экспедиции - обязательная часть работы любого этнолога. Елена Малия, собирая материалы для своих исследований, побывала практически во всех селах Абхазии. Валерий Бигуаа говорит, что хорошо помнит их совместную экспедицию в село Джгярда в 1981 году.

"В этой экспедиции участвовал также Шалва Денисович, она заняла, если не ошибаюсь, около двадцати дней. Мы остановились в школе и в течение всех дней, что там были, посещали людей, которые были хорошо осведомлены и много знали о традиционной культуре абхазов. Елена Михайловна занималась своей темой – там она изучала ткацкий станок, который очень редко встречается в быту современных абхазов. Это тот станок, о котором еще говорил отец исторической науки Геродот. Он говорил о том, что ткацкий станок, который бытует у колхов и египтян - одинаковый, тем самым сделав вывод о том, что колхи и египтяне одного этнического происхождения. Во всяком случае он видел много параллелей в генеалогии и культуре. Елена Михайловна установила, из чего делался ткацкий станок, как его делали, кто его делал, потом она интересовалась техникой прядения, качеством пряжи, то есть из чего изготавливалась нить", - вспоминает он.

© Foto / из личного архива Елены Малия С Беллой Кецба во время работы по сбору материалов для альбома "Абхазский узор"

Все об одежде

В 1982 году вышла в свет книга "Одежда и жилища абхазов", которую совместно написали Лили Акаба и Елена Малия. Часть, посвященную одежде, написала Малия. Изучая национальную одежду абхазов, она в деталях описывает мужскую и женскую одежды, рабочую и домашнюю, для особых случаев, ритуальную, для верховой езды. Есть сведения о головных уборах, обуви и украшениях.

"Ей повезло в том, что тогда еще жили в Абхазии люди преклонного возраста, которые сами занимались ткачеством, занимались пряжей и изготовляли ручным трудом всю одежду для себя и домочадцев. Этим занимались женщины главным образом", - сказал Бигуаа.

Валерий Бигуаа предположил, что такой постоянный неисчерпаемый интерес Елены Малия к теме национальной одежды подпитывался дружбой с ленинградским ученым Евгенией Студенецкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Музейный дубликат: воссоздан абхазский артефакт, вывезенный в Грузию

"Студенецкая была главным знатоком кавказской традиционной одежды, - отмечает Бигуаа, - я тоже ее знал, помню ее слова, которые она сказала однажды: головной убор для кавказца – символ мужского начала. Так вот, Елена Михайловна близко дружила со Студенецкой, которая, кстати говоря, не имела никакой научной степени, но доктора наук и академики ездили к ней, чтобы получить информацию по той или иной теме. Она была известна, пожалуй, даже во всем мире. Думаю, среди прочего их дружба тоже влияла на интерес Елены Михайловне к теме одежды".

Впрочем, тем, входящих в круг научных интересов Малия, было немало. Ей принадлежат исследовательские труды: "Орнаментация льняных ковров", "О народном узоре абхазов", "О войлочном производстве у абхазов", "Льноводство и льняные изделия у абхазов", "Этнографические материалы по абхазам в музейных коллекциях" и многие другие. Всего на счету Елены Малия около четырех десятков монографий.

Приглашение в Ачандару

Изучая народную одежду, орнаменты, традицию ткачества и прядения, она, встречаясь с мастерицами и получала в дар от них огромную коллекцию ценных образцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Круглые даты: какие юбилеи отметит Абхазия в 2019 году

В личном архиве Елены Малия есть до сих пор письмо, написанное ей в мае 1986 года директором ачандарского сельского музея Алексеем Хагба. В нем на абхазском языке он рассказывал Елене Малия о том, что в селе с 1977 года есть музей, в котором собрали множество экспонатов – предметов одежды и быта, которые были бы ей интересны как исследователю. Хагба отметил, что около 200 предметов, собранных им лично, в дар музею передал Алеша Лазба, другие ценные образцы ручной работы музею подарил Гарри Кайтан.

Далее дается подробный перечень экспонатов, а в конце письма он приглашает Елену Малия лично посетить музей. Этим приглашением она не преминула воспользоваться, о чем свидетельствует это фото, сделанное в Ачандаре вместе директором сельского музея Алексеем Хагба и начальником экспедиции в Гудаутский район Артуром Аншба.

© Foto / из личного архива Елены Малия В Ачандаре вместе директором сельского музея Алексеем Хагба и начальником экспедиции в Гудаутский район Артуром Аншба

От коллекций к книгам

Ценные предметы, собранные Еленой Малия в течение активной исследовательской деятельности, сдавались в архив Абхазского госмузея, а одна коллекция была сдана в фонд Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде, ныне находится в Государственной Русском музее Санкт-Петебурга.

В Абхазском институте она прошла путь от лаборанта до заведующей отделом этнографии, который возглавляла с 1985 по 2003 год. Готовится к изданию трехтомник работ Елены Малия, кстати, практически все ее монографии сразу становились библиографической редкостью. Книги Малия никогда не пылились на полках. Объяснение простое - они имеют широкое прикладное значение. Труды Елены Малия – это готовое руководство для мастеров национального костюма.