Снег и овации: в Москве вспоминали Дмитрия Гулиа

Sputnik, Лев Рыжков

Абхазия в центре Москвы

В центре Москвы было очень холодно. Тверская улица и Страстной бульвар были непривычно малолюдны. Казалось бы, в такую погоду остается только сидеть дома и греться.

Но в Чеховском культурном центре был аншлаг. Мест в зале на всех желающих не хватило, пришлось нести дополнительные стулья из библиотечных залов. Вообще казалось, что посреди заснеженной и вьюжной Москвы вы вдруг перенеслись в солнечную Абхазию.

Наверное, такое ощущение возникало из-за дружелюбной и радостной атмосферы вечера. Он не был нарочито торжественным. Наоборот – повсюду слышался смех, а после выступлений и концертных номеров аплодисменты вполне естественно переходили в овации.

© Foto / Лев Рыжков Творческий вечер, посвященный 145-летию народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа

Судьба просветителя

Юбилейный вечер открыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба.

"Мы гордимся великим Дмитрием Иосифовичем Гулиа, - сказал посол. - Посольство Абхазии не раз проводило подобные вечера, в том числе и посвященные Дмитрию Иосифовичу Гулиа. В том числе и с абхазской диаспорой. Пользуясь случаем, я хочу от имени посольства и всех присутствующих поблагодарить всех сотрудников дружественного нам культурного центра имени А.П. Чехова".

Значение Дмитрия Гулиа для абхазского народа трудно переоценить. Он – не только блестящий поэт, в своих стихах отразивший нужды и мечты всего абхазского народа. Дмитрий Гулиа – основоположник театра, журналистики, образования на родном языке. К тому же он был большим ученым, преподавал в Тбилисском государственном университете историю Абхазии.

"На рубеже XIX-XX веков Абхазия была опустошена, - сказал, выступая со сцены, поэт Денис Чачхалиа. - Не было никакого производства, никакой экономики. И для того, чтобы в этой ситуации зажечь огонь и повести народ в сторону просвещения, нужен был человек такого же масштаба, как Дмитрий Иосифович. Если вы посмотрите его ранние фотографии, то увидите человека, дорога которого могла пойти совсем не по просвещенческой линии. Это был настоящий джигит, который умел и красиво одеться, и красиво сесть на коня. Но ему открылись такие возможности, которые не открылись больше никому. Он, возможно, даже и услышал голос, что нужно поднимать народ с колен и просвещать его".

Денис Чачхалиа продемонстрировал редчайшую кинопленку, снятую в Агудзере. В доме Дмитрия Иосифовича встречают зарубежную звезду мирового уровня – известного английского драматурга Джона Бойнтона Пристли. Рядом – члены семьи, сын Дмитрия Иосифовича –знаменитый абхазский и советский писатель Георгий Гулиа.

Актуален и сейчас

145-летний юбилей Дмитрия Гулиа совпал со столетием выхода газеты "Апсны" - первого издания на абхазском языке. Известная журналистка Белла Кур-оглы прочла собравшимся несколько материалов из первого номера.

"Поразительно, но если сегодня опубликовать эти статьи столетней давности, то выяснится, что они по-прежнему актуальны, - сказала Белла Кур-оглы. – Например, размышления Дмитрия Иосифовича о важности сохранения родного языка. Ведь народ, поглощенный чужой языковой средой, теряет себя".

Выступления в честь Дмитрия Гулиа чередовались с концертными номерами. Блистательно сыграл на скрипке дипломант международных конкурсов Виктор Абрамян-Эшба. Потрясла весь зал своим хрустальным сопрано оперная певица и будущая миллиардерша (если верить Инстаграму), а пока просто студентка московской консерватории Амра Барганджия.

© Foto / Лев Рыжков Творческий вечер, посвященный 145-летию народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа

С большой симпатией собравшиеся отнеслись и к курсантско-студенческому трио под руководством Абзагу Цвижба. В свободное от занятий в московских военных училищах и вузах время ребята поют абхазские песни под ачамгур. Одну из них они исполнили со сцены.

© Sputnik / Лев Рыжков Творческий вечер, посвященный 145-летию народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа

А под занавес вечера произошел сюрприз. Двери зала распахнулись, и вошла блистательная звезда театра "Геликон-опера" Алиса Гицба. Исполнив композицию Сергея Рахманинова и потрясающей красоты абхазскую народную песню, оперная дива спустилась со сцены под гром оваций.

"Мой дед был крепко связан с Россией, - сказала Sputnik внучка Дмитрия Иосифовича, советник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа. - Он встречался со многими поэтами и писателями, которые приезжали к нам. Дружба продолжалась и в Москве. Многие известные поэты, такие, как, например, Самуил Маршак, переводили стихи Дмитрия Иосифовича на русский язык. Я думаю, что он был интересен русскому читателю, поскольку охватывал не только региональные темы, но и общечеловеческие: любовь, дружбу, заботу о близких, доброту. Поэтому его творчество и сейчас современно. Надеюсь, что этим вечером мы заинтересовали творчеством моего деда российскую публику".

Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. В 2019 в Абхазии празднуют 145-летие со дня рождения писателя.