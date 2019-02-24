Жизнь в ударе: музыкальная история Дениса Хагба

Музыкант Денис Хагба окончил институт современного искусства в Москве, стал участником музыкального проекта "Голос" и шесть лет спустя вернулся в Абхазию. Как сложилась судьба музыканта на родине, читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Будни барабанщика

Первый год Дениса Хагба в Москве протекал спокойно. Барабанщик посещал университет, привыкал к большому городу и занимался музыкой. Но так продолжалось недолго, немного адаптировавшись к жизни мегаполиса, барабанщик с головой окунулся в музыкальную жизнь и провел оставшийся пять лет в таком ритме.

Дорогу в музыкальную жизнь Москвы Денис открывал, посещая джем-сейшены (импровизация музыкантов на заданную тему - ред.). На эти мероприятия собираются музыканты из разных стран и городов, поют, играют, импровизируют. Первое время барабанщик приходил просто послушать, как играют опытные музыканты. По словам барабанщика, это так же важно, как практика игры на инструменте.

"Каждый вечер я посещал джем-сейшены, там я познакомился со своими коллегами по цеху. Обо мне стали узнавать как о музыканте и предлагать работу, звать на концерты. И после двух лет пребывания в Москве все свое время я проводил, занимаясь музыкой. В день у меня было по несколько концертов, и времени не хватало, чтобы все успеть. Этот график я построил себе сам, чтобы быть погруженным в музыку", - рассказывает барабанщик.

Каждое утро после пробуждения Денис час играет на пэде (тренажер барабанщиков - ред). За упражнениями следуют трехчасовая репетиция, которая проходит на репетиционной базе, где стоят инструменты и есть возможность поиграть за установкой. Следуя графику, вечером у барабанщика концерт, а если его нет, он выступает на джем-сейшене.

"Один концерт я провел с популярной группой "Премьер-министр". Если говорить о джазовой музыке, мне посчастливилось поиграть с совершенно потрясающими джазовыми музыкантами, такими как Иван Формоковский, Олег Стариков, братья Брим, Алексей Кузнецов, Сергей Хутов - перечислять можно долго, и каждый из них на меня повлиял. Музыканты мирового уровня преподавали мне в институте, и у них я многому научился", - продолжает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Денис Хагба

В "Голос"

Денис Хагба определяет себя как барабанщика, но, помимо игры на ударных, музыкант имеет хорошие вокальные данные. В Москве проходил кастинг на участие в телевизионном шоу "Голос", и Денис решил отправить заявку.

"В это время я сотрудничал с музыкантом Арамом Зурабяном. Он посоветовал мне испытать удачу и принять участие в кастинге. Первый отбор я провалил. Мы пробовались вместе с моим братом Тимуром Хагба, когда организаторы узнали, что мы братья, они предложили нам выступать дуэтом", - вспоминает он.

Участие в проекте "Голос" музыкант считает хорошим опытом и местом, где можно многому научиться в музыкальной сфере. Работа организаторов проекта была построена профессионально, каждый знал свое дело и выполнял свои задачи на высочайшем уровне. Наставником братьев был Леонид Агутин.

"Нам было приятно работать с Леонидом, он теплый человек, хороший музыкант, и за этот короткий срок он дал нам многое в плане развития каких-то музыкальных элементов. А важный опыт, который мы приобрели на проекте, это опыт на сцене. Для артистов и музыкантов эта практика очень полезна, и мне она сильно пригодилась", - говорит музыкант.

После проекта братьев Хагба пригласили стать солистами коллектива "Джас пром". Вместе с музыкальным коллективом мы отправились на гастроли по городам России, были и в Абхазии, но самым запоминающейся поездкой, от которой у меня остались сильные впечатления, была поездка в Лондон. Участие в этом коллективе оказало самое серьезное влияние за все годы, проведенные в Москве, считает барабанщик.

© Sputnik / Илона Хварцкия Денис Хагба

Дом милый дом

На шестом году жизни в Москве, после завершения учебы в институте, Денис оставляет музыкальную жизнь столицы и неожиданно решает вернуться в Абхазию.

"Находясь в Москве, я ушел с головой в музыку, приобрел большой опыт и знания, вырос как музыкант. Но, оглянувшись назад, я понял, что прошло шесть лет, и со мной, не считая перемен в музыкальной сфере, ничего не произошло и не происходит, все шесть лет я отдал музыке, о чем я, конечно, не жалею, но жизнь проходила мимо меня. Я решил вернуться с большим объемом информации, с тем, что я увидел, узнал и почувствовал, это сложно быстро осознать. Провести немного времени вдали от жизни в Москве будет полезно для меня, и я смогу поделиться полученным опытом здесь", - рассказывает музыкант.

Урок парадидлов

Барабанщик ездит на концерты и продолжает играть на музыкальных мероприятиях в Абхазии, совмещая с преподаванием игры на ударниках.

В аудитории музыкальной школы после шести часов вечера барабанщик готовится к уроку игры на ударниках. У окна аудитории стоит барабанная установка, ученики Дениса не сразу начинают играть на инструменте. Они занимаются 15 минут на пэде, отрабатывая удары, затем пересаживаются за установку и тренируются на малом барабане, читая ноты с листа.

© Фото : из личного архива Дениса Хагба Музыкант Денис Хагба

С каждым учеником Денис работает индивидуально. К каждому нужно найти подход, при этом методику он использует для всех одинаковую - упражнения на пэде, игра на малом барабане и короткие ритмы.

"На пэде мы отрабатываем технику ударов, для этого играем различные парадидлы, барабанные рудименты и фаршлаги. Лучшая часть урока - это играть ритмы за установкой. Ты слышишь короткую, но целостную композицию. Сила бочки, звуки хэт и удары малого барабана в сочетании звуков создают музыкальный рисунок, исполнять который одно большое удовольствие", - рассказывает одна из учениц Дениса.

Ученица Дениса рассказывает, что всегда мечтала играть на ударниках. В стране не было преподавателя, были те, кто обучался самостоятельно, используя интернет-ресурсы. Денис приехал в Абхазию полгода назад, и неизвестно, когда барабанщик решит вернуться в музыкальный мир за пределами страны. Игра на барабанах привлекает начинающих музыкантов, и они рады возможности получить знания от опытного преподавателя, добавила она.