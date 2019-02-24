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Авария в Гулрыпшском районе

Двое погибли в результате аварии в Гулрыпшском районе

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Авария произошла примерно в 12:20 на мокром участке дороги в Гулрышском районе.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Двое погибли в результате аварии в Гулрыпшском районе 24 февраля, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии. 

Авария произошла примерно в 12:20 на мокром участке дороги. 

По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ-2109 пытался завернуть с республиканской трассы на проселочную дорогу, но не уступил движение служебному автомобилю РОВД по Гулрыпшскому району, который с включенным спецсигналом направлялся в сторону Сухума.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2109 скончались. Экипаж ДПС с телесными повреждениями доставлен в госпиталь. 



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