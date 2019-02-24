Авария произошла примерно в 12:20 на мокром участке дороги в Гулрышском районе.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Двое погибли в результате аварии в Гулрыпшском районе 24 февраля, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Авария произошла примерно в 12:20 на мокром участке дороги.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ-2109 пытался завернуть с республиканской трассы на проселочную дорогу, но не уступил движение служебному автомобилю РОВД по Гулрыпшскому району, который с включенным спецсигналом направлялся в сторону Сухума.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2109 скончались. Экипаж ДПС с телесными повреждениями доставлен в госпиталь.