Ремонт подстанции в Сухуме продолжается

СУХУМ, 24 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Продолжается ремонт на подстанции НИИЭПиТ, из-за аварии на которой часть Сухума осталась без света, сообщили в РУП "Черноморэнерго".

В организации отметили, что авария на подстанции серьезная, но подачу электричества восстановят в течение 40 минут.

"От перегрузок при подаче электроэнергии в 14:00, вышел из строя трансформатор тока. Эта поломка привела к повреждению вакуумного выключателя ввода, а также к ряду взаимосвязанных повреждений узлов подстанции. У людей включены все приборы, и поэтому когда в 14:00 подача электричества возобновляется, трансформатор не выдерживает", - прокомментировали в пресс-службе.

Представитель предприятия отметил, что на месте аварии работает группа центральной ремонтной службы (ЦРС). По его словам, были заменены опорные, проходные изоляторы, трансформатор тока, группы контактных соединений.

Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ 24 февраля.