Иглы разума: почему в Абхазии нужно вакцинироваться

О том, почему нужно проходить вакцинацию, защищают ли прививки полностью от заболевания, кому можно вакцинироваться и почему у многих родителей в Абхазии антивакцинарные настроения, рассказала на радио Sputnik старший научный сотрудник НИИЭПиТ Академии наук Абхазии, кандидат биологических наук Алиса Матуа.

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В последний месяц в Абхазии вновь стала актуальной тема кори. По данным на 13 февраля 2019 года, заболевших было 20 человек. Как отметила старший научный сотрудник НИИЭПиТ Академии наук Абхазии Алиса Матуа, сегодня Абхазия подготовлена к борьбе с корью. Но главная проблема – отсутствие полного понимания в обществе того, что нужно прививаться.

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"Насколько я знаю, в республику завезли вакцины. Сейчас должны прибыть тест-системы, чтобы определить иммунитет человека. Есть взрослые, которые никогда не вакцинировались. Чтобы проверить наличие антител в организме, закупили эти тест-системы. То есть, если у нас не будет антител и защитных механизмов, то нам надо будет двукратно провакцинироваться, чтобы мы имели протективный, стойкий иммунитет, который нас защитит от кори, в случае, если мы с ней столкнемся", – пояснила Матуа.

Недопонимание

В Абхазии, как и во всем мире, инфекционные заболевания остаются злободневным вопросом, несмотря на все впечатляющие достижения медицины. Как рассказала старший научный сотрудник НИИЭПиТ Академии наук Абхазии Алиса Матуа, по статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире до 30% людей умирают именно от инфекционной патологии.

"Почему эти эпидемии есть у нас? За последние десятилетия мы наблюдаем коклюш, корь, полиомиелит. За последние десять лет вспышки именно эпидемии этих возбудителей были в Японии, России, Грузии и других странах. Это связано с тем, что на фоне видимого эпидемиологического благополучия люди перестают вакцинироваться. Этого нельзя допустить. Нельзя, чтобы из 100 человек вакцинировалось только 30 или 50. Если даже часть или половина нашего населения не будет иметь иммунитета против инфекций, то это может привести к эпидемии", – уверена Матуа.

Многие родители категорически настроены против вакцинации. Одни не хотят вводить в организм ребенка "препараты сомнительного происхождения", другие считают, что от прививок нет проку. Но они, по словам Матуа, не учитывают то, что, не вакцинируя своего ребенка, подвергают опасности не только его, но и других детей.

"Дело в том, что вирусы и бактерии, попадая в организм человека, мутируют. От одного человека вирус передастся к другому уже в ином виде, и так по цепочке. И когда он дойдет до того, кто был провакцинирован от классического штамма, вакцина уже может ему не помочь. Поэтому нужно глобально рассуждать – не привив своего ребенка, можно подвергнуть опасности и других детей тоже. Население в этом плане должно быть грамотным", – считает старший научный сотрудник НИИЭПиТ Академии наук Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук / Сария Кварацхелия Добровольно и без слез: как в сухумских детcких садах проводят вакцинацию

Чаще всего противники вакцинации приводят одни и те же аргументы. Но, как отметила Матуа, за их словами нет конкретных фактов.

"Я за прививки, потому что это доказательная медицина. Нужны конкретные факты, что у такого-то количества людей после вакцинации появились такие-то проблемы или болезни. Заявления о том, что после прививки кто-то оглох – голословные утверждения, – уверена Матуа. – Когда порой пишут, что был провакцинирован ребенок, а после этого были ужасные последствия, то мы должны понимать, что, возможно, у него были проблемы после вакцинации. Но такие последствия не происходят одномоментно со всеми детьми, которые были провакцинированы".

Матуа также не исключает, что есть люди, которым нельзя вакцинироваться. Это связано с особенностями их иммунитета.

"Есть табу на вакцинацию у определенной прослойки людей. Это всем известно. И педиатры, прежде чем отправить ребенка на вакцинацию, знают анамнез этого ребенка. Есть еще такие риски, что ребенок недообследован. Прежде чем идти на вакцинацию, нужно как минимум анализ крови сдать и проверить иммунитет. Нельзя делать вакцинацию на фоне простуды, – добавила Алиса Матуа. – А если говорить о последствиях, то у ряда вакцин есть побочные эффекты. Однодневное поднятие температуры, местная раздражительная реакция. Какие-то вещи неизбежны. Но через несколько дней они уже забудут об этих проблемах. Но у их ребенка будет иммунитет, и он будет защищен".

Вакцина с историей

По словам научного сотрудника, возбудители инфекционных заболеваний во все времена были основными врагами человека.

"Новой эрой стала вакцинация, – считает Матуа. – История ее уже немаленькая. Первая вакцина была применена еще в 1796 году английским доктором Дженнером. После этого, спустя 100 лет, Луи Пастер, известный ученый, на примере холерного эмбриона выяснил и объяснил, как работает вакцина".

© Sputnik / Томас Тхайцук Индивидуальное решение: вакцинация детей в Абхазии

Сегодня используют уже новые вакцины. Есть живые вакцины и убитые вакцины. Если говорить о живых вакцинах, то они однозначно ослаблены. Есть несколько возможностей для их ослабления. Есть заблуждение, что живая бактерия или вирус вводится в организм человека. Цель вакцинации одна – защита организма человека от того возбудителя, которым его вакцинируют.

Традиционно вакцины делят на живые и убитые. По словам Матуа, живые вакцины содержат в себе специально выращенные и ослабленные штаммы бактерий и вирусов, они теряют способность вызывать заболевание у человека, но сохраняют признаки инфекции. Убитые вакцины готовят из инактивированных бактерий и вирусов. У них менее выражены побочные эффекты, но они также менее эффективны при первом применении.

"Поэтому сегодня на такие инфекционные заболевания, как коклюш, грипп и многие другие выработаны разные вакцины - и живые, и убитые. Каждая из них имеет какое-то преимущество. Сегодня в национальном календаре прививок используются в первую очередь безопасные и эффективные вакцины. Наша лаборатория уже не один год занимается доклиническими исследованиями ряда вакцин. Поэтому с уверенностью специалиста могу говорить, на первом месте - безопасность. То есть исследуются все возможное физиологические системы, перед тем как эта вакцина попадает в поликлинику. Только тогда, когда безопасность доказана и эффективность имеет место, эта вакцина выходит на практику", – пояснила Алиса Матуа.

Сегодня, по словам Матуа, многие вакцины попадают в Абхазию из России. НИИЭПиТ Академии наук Абхазии сотрудничает с российскими институтами.

"В России сегодня идет тенденция импортозамещения. Они используют собственные вакцины. Это достаточно серьезные школы, институты, которые занимаются с советских времен разработкой вакцин. И наш институт непосредственно не один год работает с этими ведущими институтами. Например, Институт имени Гамалеи. Мы видим прекрасные результаты безопасности и эффективности. Я сторонник вакцин, но для меня важно знать страну производителя. Если это страна третьего мира и непонятно, кто производитель, то есть не зарекомендовавшая себя страна, то такую вакцину я никому не рекомендую. В случае с Абхазией, насколько мне известно, с этим проблем нет. Это будущее наших детей и потому за этим серьезно следят", – добавила старший научный сотрудник НИИЭПиТ АНА.