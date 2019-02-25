Парламент Абхазии принял закон о декларировании чиновниками доходов в первом чтении

СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении проект закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" на заседании в понедельник 25 февраля.

Представил законопроект руководитель рабочей группы, депутат Парламента Астамур Логуа, который рассказал об истории возникновения документа.

"Этот вопрос давно поднимался в обществе, и 20 декабря 2017 года президент Рауль Хаджимба обратился с ежегодным посланием, в котором предлагал принять данный закон Парламенту. Также общественность обращалась в Парламент с предложениями по антикоррупционным инициативам", - рассказал Логуа.

Более года назад инициативная группа граждан обратилась в Парламент для того, чтобы депутаты приняли антикоррупционный закон, была создана комиссия по разработке соответствующего законодательства, добавил он.

"Проект закона, который мы рассматриваем сегодня, был предложен группой депутатов, обсуждался на комиссии, претерпел некоторые изменения и, на мой взгляд, соответствует духу антикоррупционной идеологии", - подчеркнул парламентарий.

Астамур Логуа отметил, что цель данного закона – установление мер по противодействию коррупции и предупреждению необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей.

"Настоящий закон регулирует обязанности и порядок декларирования доходов, имущества, обязательства имущественного характера субъектами декларирования", - сказал депутат.

После того как Астамур Логуа попросил коллег поддержать законопроект и проголосовать за него в первом чтении, спикер парламента Валерий Кварчия дал возможность высказаться другим депутатам по представленному проекту закона.

Депутат Дмитрий Дбар заметил, что принятие антикоррупционного закона позволит сделать работу чиновников прозрачнее.

"Людям будет понятно, с чем чиновник пришел на работу и с чем он уходит, и поэтому прошу поддержать законопроект", - сказал он.

Затем слово взял Илья Гуния, заметив, что в проекте закона есть такие понятия как госслужащий и чиновник, а закона о госслужбе в Абхазии до сих пор нет, он находится в разработке.

В ответ Астамур Логуа сказал, что в проекте закона прописано, что госслужащий – это человек, осуществляющий служебную деятельность или обязанности по должности.

© Fotolia / Numberone9018 Чем богаты: судей в Абхазии обязали декларировать доходы и имущество

"Насколько мы знаем, в ближайшее время появится закон. Давайте в первом чтении примем закон, потом на правовом комитете еще раз проведем слушание и в развитие антикоррупционного закона, и в преддверии принятия закона о госслужбе, это будет хорошим началом", - отметил он.

Спикер Парламента Валерий Кварчия, призывая коллег проголосовать за законопроект, подчеркнул, что в 2015 году был принят закон о противодействии коррупции и о судебной власти, по которому судьи начали декларировать свои доходы.

Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба заявил, что поддерживает законодательную инициативу и считает необходимым принять законопроект в первом чтении.

"Если в развитие данного законопроекта не будут внесены изменения в Уголовное и Уголовно-процессуальное законодательство, то, к сожалению, данный законопроект может постичь судьба закона о противодействии коррупции, который мы приняли. К сожалению, можно констатировать, что те ожидания, которые были, когда его принимали, не оправдались", - подчеркнул он.

Свое мнение по поводу законопроекта высказал депутат Аслан Бжания.

"Я имею отношение к разработке законопроекта, считаю его важным, и мы должны сделать так, чтобы он работал. Закон о противодействии коррупции, который был принят в 2015 году, не работает по ряду причин, из него были изъяты некоторые статьи. Внесено было еще несколько законопроектов, в том числе о публичных закупках, о транспортном обслуживании публичных лиц, все это нужно начинать делать, потому что общество возмущается, люди понимают, что происходит злоупотребление должностными лицами", - сказал Бжания.

За законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" проголосовали 28 депутатов и один воздержался.