"Черноморэнерго": уровень воды на ИнгурГЭС продолжает снижаться, но медленнее

В Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля. Такая мера была вызвана падением уровня воды на ИнгурГЭС и угрозой аварийной остановки станции.

СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Отключение света в Абхазии с 11:00 до 14:00 с 20 февраля позволило сэкономить 4,5 миллиона киловатт-часов, сообщил Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отключения электричества наносят ущерб "Черноморэнерго", но другого выхода нет

К 25 февраля уровень воды в Джварском водохранилище составляет 428 метров над уровнем моря.

"Однако уровень воды в водохранилище все же продолжает снижаться, но с меньшей динамикой. Для восстановления работы ИнгурГЭС в прежнем режиме необходимо, чтобы количество воды в водохранилище компенсировало расходы на электроэнергию", - объяснил он.

По словам Гагулия, график отключения света в Абхазии остается прежним, с 11:00 до 14:00.

"Данный промежуток времени был выбран в связи с тем, что можно сэкономить наибольшее количество электроэнергии без особых стеснений для населения", - добавил он.

На сегодняшний день приток воды в Джварское водохранилище составляет 25 кубометров в секунду.

"Приток зависит от погоды в верховьях гор, находящихся на грузинской стороне, которые питают Джварское водохранилище. Там должна быть плюсовая температура, а на данный момент там минус. Прогнозировать ситуацию мы пока что не можем", - отметил Гагулия.

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции, в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина, высота которой 272 метра, и водохранилище, вместимостью более одного миллиарда кубометров воды — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.