Разграничить наказание за оборот наркотиков предложил Кабмину Парламент Абхазии

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия", предполагающий ужесточение наказания за сбыт наркотиков, приняли в первом чтении депутаты Парламента Абхазии в июле 2018 года.

СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии обратился к Кабмину республики в связи с подготовкой к рассмотрению во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия" по вопросу потребления и распространения наркотиков.

В частности, депутаты рекомендовали правительству республики в месячный срок внести необходимые изменения в постановление Кабмина "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ".

"С тех пор как мы приняли в первом чтении законопроект об увеличении сроков наказания за распространение наркотических средств и перевозку через границу, направили два письма в Кабинет Министров, чтобы ввести разграничение в мерах наказания людей, употребляющих и распространяющих наркотики. Посылали и напоминание, но никакой реакции не было", - сказал депутат Парламента Дмитрий Дбар, представляя коллегам это постановление.

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Уголовная ответственность между людьми, принимающими наркотические средства и распространяющими их, должна быть разной. Также при вынесении приговора необходимо учитывать количество наркотиков, обнаруженных у задержанного, уверен Дбар.

Депутаты Парламента одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия", предполагающий ужесточение наказания за сбыт наркотиков в июле 2018 года.

Этот законопроект, в частности, предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни с конфискацией имущества за незаконный ввоз в республику, вывоз или перевозку транзитом наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах группой лиц или лицом с использованием своего служебного положения.

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За аналогичное деяние раньше предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.