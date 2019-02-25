Благотворительный фонд "Киараз" открыл сбор средств на лечение матери 13 детей Зиты Цацуа, которая попала в ДТП и находится в тяжелом состоянии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Зита Цацуа из села Кындыг – мать 13 детей, ее семья находится на попечении фонда "Киараз". 14 февраля Зита вместе с супругом и четырьмя детьми попала в аварию.

"Вечером, примерно в 17:30, мы выехали в магазин за продуктами. Было темно уже. Доехали до моквского моста. За мостом встретились буйволы. Пытался объехать, но не справился с управлением и врезался в одного из буйволов", – вспоминает тот день Аслан Чехладзе.

Авария оказалась серьезной. Удар пришелся в правую сторону автомобиля, где сидела Зита.

"Сначала я детей вытащил, у них были резаные раны, ничего страшного. Потом потянулся к ней. Она была без сознания, я подумал, что умерла. Я приподнял ее голову, кровь пошла со рта. Думаю, все, – поделился страшными подробностями супруг Зиты. – Потом я сильнее ее потряс, она уже задышала. Думаю, живая, слава богу!"

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К этому моменту уже подоспела скорая помощь Очамчырской районной больницы. Зиту сразу отправили в Сухумскую ЦРБ.

По словам замглавврача Республиканской больницы по лечебной части Георгия Воуба, пациентка попала к ним в тяжелом состоянии с множественными переломами лицевого скелета, с сотрясением, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

"Поначалу состояние вызывало опасение. Она не могла самостоятельно дышать, подключили к искусственной вентиляции легких. При поступлении была проведена экстренная операция по купированию кровотечения, по мобилизации костных фрагментов. Также была проведена трахиостания, сделали отверстие в нижнем отделе шеи для полноценного дыхания. Она находилась на инкубационной трубке, и это могло вызывать особые осложнения в виде пролежней внутренних органов. И на третьи сутки после нахождения в реанимации была проведена данная операция", – рассказал замглавврача.

Сейчас у Зиты Цацуа остается множество переломов лицевого скелета. Женщина даже не может разговаривать. Матери 13 детей необходимо провести как минимум одну масштабную операцию. По словам Воуба, чем раньше прооперировать пациентку, тем лучше.

Республиканская больница бесплатно проводит все операции, но сейчас необходимы дорогостоящие расходные материалы, которых нет в наличии.

"Сколько еще операций предстоит, на сегодняшний момент сложно сказать. Однозначно, будет одна масштабная, если ее состояние будет позволять. Но ее состояние вызывает опасение. Возможно, операцию разобьем на этапы, – пояснил Георгий Воуба. – Бесплатно больница оперирует всех граждан Абхазии. Это наша обязанность. Но есть расходные материалы, которых у нас нет в наличии. Расходники необходимы только в виде металла – титановые пластины, шурупы. Там особый расходник. Непосредственно для лицевого скелета".

Родственники Зиты не в состоянии самостоятельно приобрести титановые пластины. Многодетная семья находится на попечении благотворительного фонда "Киараз". Лишь трое детей совершеннолетние, остальные школьного и дошкольного возраста. Самому младшему из них всего семь месяцев.

Глава семейства же не имеет постоянной работы. Лишь изредка подрабатывает на ремонте машин.

"Раньше я работал в тепличном хозяйстве, но потом попал под сокращение. Сейчас зарабатываю когда как. Если есть клиенты, ремонтирую машины на дому", – рассказывает Аслан Чехладзе.

Благотворительный фонд "Киараз" открывает сбор средств на лечение Зиты Цацуа.

"Мы планируем написать письма в Парламент страны, в Администрацию президента и Кабинет Министров Абхазии, чтобы оказали финансовую помощь многодетной матери, которой жизненно необходима помощь. Нужно приобретать расходники, дорогостоящие титановые пластины, лекарства. Помимо этого, нужно не забывать о детях, которые дома находятся. Их тоже нужно обеспечивать питанием, памперсы покупать. Это все нужно приобретать. Только полтора месяца Зита будет находиться в больнице, потом еще месяца три она будет реабилитироваться", – отметила исполнительный директор благотворительного фонда "Киараз" Кама Гопия.

О способах оказания помощи Зите Цацуа можно узнать на страничке фонда "Киараз" в Facebook.