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Отключили за неуплату: почему остановились лифты в Пицунде

© Sputnik / Алексей Ничукин
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (102)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Жительница Пицунды спрашивает: Напишите, пожалуйста, про лифты в Пицунде, почему они не работают уже неделю? Бедные пожилые люди пешком поднимаются в многоэтажных домах.

Бадрак Авидзба, Sputnik: Заместитель главы Гагрского района Геннадий Цвижба сообщил, что решение об отключении лифтов в Пицунде было принято не районной администрацией, а сотрудниками лифтового хозяйства. Причина отключения лифтов – неуплата за их пользование, сообщил Геннадий Цвижба.

"За пользование лифтами нужно платить так же, как за свет и воду, причина отключения в неуплате. Однако вчера в администрации мы провели совещание, на котором обсуждался этот вопрос", - рассказал заместитель главы района.

Лифт
CC0
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Геннадий Цвижба отметил, что на совещании с участием работников лифтового хозяйства было решено возобновить работу лифтов в Пицунде.

"Вопрос возобновления работы лифтов будет решен либо сегодня вечером, либо завтра", - сообщил он.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них.

Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (102)

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Теги:
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