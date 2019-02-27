Музыкальная реальность Абхазии: взгляд гитариста

О том, как создавалась музыкальная жизнь Абхазии в послевоенное время и какие проблемы мешают развитию живой музыки в стране, читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Желание и труд

"Оборудования у нас не было, играли на старых инструментах, часто вместо струн использовали телефонные провода. Специальные условия не нужны, чтобы заниматься музыкой. И не стоит ждать помощи извне", - рассказывает музыкант.

Гитарист Алхас Марколия стал заниматься музыкой в 14 лет. В послевоенной Абхазии, в середине 90-х, такие музыкальные направления, как рок и хард-рок пользовались большой популярностью среди молодежи страны.

"В подростковом возрасте дети выбирают музыку протестного характера. Мое увлечение хард-роком получило продолжение после того, как отец принес пару гитар для меня и брата. Это стало нашим увлечением, но мы не думали о перспективах в музыкальной сфере. Азам игры на гитаре обучились в секции при Сухумском доме юношества. Нашим первым преподавателем был Джамбул Жордания. Он обучил нас основам игры на гитаре. Занимались мы с большим желанием и со временем играть стали профессиональнее", - продолжает Алхас.

В окружении музыкантов появляются единомышленники. Специальных площадок для выступлений не было. Музыканты самостоятельно сооружали сцену и играли на улицах, концерты проходили на праздничных мероприятиях, молодых артистов приглашали выступать в разных заведениях города.

Как рассказывает Алхас, музыкальная жизнь в стране в послевоенный период была активнее, чем в настоящее время. В ограниченных условиях интерес к музыке проявлялся больше, и больше людей тянулось к творчеству, считает он.

Творческий путь

Первая группа, в которой играли братья Марколия назвалась "Спектр", в нее входило семь участников, что и определяло название группы. Но спустя время братья перешли в новый музыкальный коллектив "Ашьхардац". Репертуар группы состоял из этномузыки, коллектив исполнял абхазские песни в современной аранжировке, солистом был Джамбул Жордания.

Первый концерт группы "Ашьхардац" прошел на сцене Русского театра, последующие проходили на открытых площадках в разных городах страны. В тот же период был организован рок-фестиваль, и многие молодые исполнители приняли участие в нем.

"Мы совмещали учебу с музыкой, затем работу с музыкой, и со временем она стала основной нашей деятельностью. Музыкальное сообщество было небольшим в стране, и мы все знали друг друга, сотрудничали между собой. В то время активно работала группа "Сан-Себастьян" - они исполняли блюз, джаз исполняли братья Хагба, также появился молодой состав Апсны-67, активно выступала рок-группа "КА-50", и это еще не все коллективы", - вспоминает Алхас.

Сотрудничество музыкантов привело к созданию новой группы "Соло". В нее вошли братья Марколия, братья Хагба, Тимур Нармания, Анри Гумба. Коллектив был создан для реализации определенного музыкального проекта. Затем появилась студия "АМА Records", проектов стало больше, самый известный из них - "Апсныстар".

Оживить музыку

В Абхазии должна существовать не просто живая музыка, а абхазская музыка нового формата. Музыкант, рассказывая о периоде 90-х, отметил значимость музыкального периода в довоенной Абхазии. Огромный пласт абхазских песен охватывает этот период. По его мнению, такие группы, как "Дад", "Апсны-67", "Абырлаш" создавали песни, уникальные в своем звучании.

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"Если говорить об эстрадной музыке, гитаристов в Абхазии единицы, клавишников еще меньше, музыкантов духовых инструментов практически нет. Чтобы музыкантов стало больше, а творческие коллективы пополнялись молодыми артистами, нужно создавать детские секции по примеру коллектива "Каданс". На мой взгляд, это большой вклад в музыкальную жизнь страны. В таких секциях раскрываются таланты детей, и я уверен, что так находятся самородки, которые выберут это направление и начнут его развивать. И это касается не только городов, но и сел. Нужны условия для того, чтобы молодежь занялась музыкой, я не знаю. что может быть интереснее. С этого надо начинать", - делится мнением он.

Процесс создания нового молодого музыкального сообщества в Абхазии небыстрый. Он рассчитан на перспективу. Появление поколения молодых музыкантов послужило бы проведению фестивалей, куда приезжали бы музыканты со всего мира. Это требует финансов, но дает большое развитие стране и ее жителям. К этому уровню надо стремиться, музыкальный мир Абхазии должен идти к нему, считает музыкант.

"Я убежден, что при наличии музыкантов, и концертных площадок станет больше. Это отдельная проблема, которая требует внимания. Не могут все выступать в здании Филармонии, сцены должны быть разного формата и масштаба. Начинающий музыкант не может и не должен выступать на сцене, где выступают звезды большой величины. Играть рок-музыку, сидя в камерном помещении или в филармонии, также неверно. Но живая музыка, как глоток свежего воздуха, должна существовать даже на уровне баров и кафе, где могут собраться музыканты чтобы устроить "капустник", "джем-сейшен", - добавил он.

Братья Марколия продолжают участвовать в музыкальной жизни Абхазии.

"Мы познакомились с солистом группы "Непара" Александром Шоуа. После нескольких совместных выступлений музыкант стал привлекать нас к своей сольной программе, и со временем он пригласил нас стать участниками коллектива "Непара". Участие в таком коллективе сразу предполагает гастроли, концерты, туры по России и Европе. За это время мы получили колоссальный опыт выступлений на больших концертных площадках. Это большое везение, Александр нас сильно поддержал. Но при этом мы ни в коем случае не перестаем работать в Абхазии, наша музыкальная студия "АМА Records" продолжает действовать, и мы планируем принять участие в новых проектах Абхазии, нас ждет большая работа здесь", - рассказал музыкант.