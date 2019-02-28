Имущество на показ: будет ли работать антикоррупционный закон в Абхазии

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Свое мнение по поводу принятого в первом чтении законопроекта на радио Sputnik высказали депутат Батал Табагуа и участник инициативной группы по принятию антикоррупционного закона Астамур Какалия.

Будет ли работать закон

На заседании Народного Собрания, где в первом чтении был принят законопроект о декларировании доходов и расходов чиновниками, депутат Батал Табагуа высказался о том, что антикоррупционный закон "сырой" и он не будет работать в нынешних условиях.

"Борьба с коррупцией носит более широкий характер, для того чтобы это была реальная борьба, а не то, чтобы заявить, что она идет. На мой взгляд, мы дискредитируем борьбу с коррупцией. Появилась инициативная группа, которая начала проводить массовую агитационную работу в плане того, что закон нужно срочно принять, что без него страна погибнет", - отметил Батал Табагуа.

К принятию законов подходить надо не "с шашкой наголо", а серьезно, говорит парламентарий. Он добавил, что не выступает против законопроекта о декларации доходов и расходов служащих, считает его нужным, но при этом подчеркивает, что он рассматривался в спешке.

"Никто не говорит, что он не нужен. Стали говорить, что у здания Парламента собираются люди и если не примем проект закона, начнутся чуть ли не военные действия. Я предлагал не спешить и подойти к этому вопросу серьезно. У нас нет закона о государственных служащих, в котором должно быть все расписано, кто вообще является госслужащим", - подчеркнул депутат.

Табагуа уверен, что вопрос о том, кого нужно считать госслужащим и какого ранга чиновник подпадает под действие закона, обязательно потребует решения, когда будут инициированы первые конкретные дела, связанные с коррупцией.

"У нас должен быть закон о госслужащих для того, чтобы понимать, о ком идет речь в законе о декларировании доходов и расходов, сегодня мы не можем это юридически установить", - сказал депутат.

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Парламентарий привел мировой пример борьбы с коррупцией, которая достигла положительных результатов в проблеме с коррумпированными чикагскими полицейскими в США. По его словам, прекратить поборы со стороны правоохранителей получилось, только применив комплексный подход - им увеличили зарплаты, детям обеспечили бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, пенсии с возвратом около 70% от их окладов. При этом в случае нарушения антикоррупционного закона их лишали всех перечисленных льгот - такой подход сработал, говорит Табагуа.

Участник инициативной группы по принятию антикоррупционного закона Астамур Какалия, отвечая на вопрос, доволен ли он принятым в Парламенте в первом чтении законопроектом, сказал, что первоначальная версия проекта содержала более четкие формулировки.

"За полтора года в Парламенте формулировки не только не улучшились, но и размылись. В частности, за недостоверное, неполное, заведомо ложное декларирование наказание чиновника предусмотрено согласно действующему законодательству. Однако в действующем законодательстве не прописано ни декларирования, ни наказания за недостоверное и заведомо ложное декларирование", - заметил он.

Именно поэтому инициативная группа настаивает на обязательном включении в Уголовный кодекс Абхазии понятия "незаконное обогащение".

"Незаконное обогащение – это значительное, необъяснимое превосходство собственности декларанта над его реальными задекларированными активами. Если при зарплате в десять тысяч у меня, допустим, я - чиновник, депутат, мэр, премьер, собственности на сто миллионов, и жил бы я в Новой Зеландии или США, эта разница считалась бы криминальной. То есть я должен был бы доказывать в суде, что эти доходы легальные", - говорит Какалия.

В Абхазии разница между легальными десятью тысячами и ста миллионами рублей реальной собственности не имеет никакого значения. Он привел пример, согласно которому, если у человека пять килограммов наркотиков, то это вещественное доказательство, однако, если зарплата низкая, и при этом если чиновник обладает большим имуществом, домами, то согласно законодательству Абхазии это не считается доказательством преступления.

Астамур Какалия отметил, что процесс принятия законопроекта о декларировании доходов затянулся на полтора года, потому что инициатива встретила скрытое сопротивление. Никто открыто не заявляет, по словам Какалия, что выступает против законопроекта или против антикоррупционных мер, однако сопротивление носит скрытый характер, процесс умышленно затягивается.

"По той информации, которая есть у нас, следующая сессия по этому поводу состоится нескоро. Если мы не будем приходить, просить, приводить аргументы, я думаю, она вообще не состоится", - считает он.

В идеале все должны декларировать свои доходы и расходы, отметил Астамур Какалия. При этом он добавил, что смысл 20 статьи заключается в том, что, к примеру, слесарь "может в душе и коррупционер", но он не может украсть, потому что у него нет доступа к финансам, поэтому акцент делается именно на чиновниках - чем выше ранг, тем выше ответственность.

Нужны хорошие зарплаты

Батал Табагуа заметил, что для того чтобы закон о декларации работал, нужно принять еще несколько законов.

"В первую очередь нужно принять закон о госслужбе, закон о муниципальной службе, сделать так, чтобы все заполняли декларацию о доходах. Далее, как вы себе представляете, когда вы приглашаете человека на работу, если у него нет бизнеса, вы предлагаете ему 11 тысяч рублей и говорите, что он будет управлять миллионами. Оплата должна быть соответствующая", - говорит депутат.

Если рассматривать в качестве примера частные предприятия, на которых директора получают высокие зарплаты, то хищений средств на таких предприятиях нет.

"Многие из нас имеют бизнес, я, к примеру, никогда не скрывал. Для того чтобы ты честно работал, у тебя должны быть какие-то доходы, а не думать полдня, что украсть, и остальные полдня осуществлять это дело", - отмечает Табагуа.

Астамур Какалия напомнил, что законопроект предусматривает принятие на работу специалистов, исходя из их профессиональных качеств, при этом платить ему необходимо больше.

"Мы предлагаем брать на работу профессионалов по конкурсу, а не по родству и связям и платить им вчистую 50 тысяч, чем большие суммы будут красть другие люди. Я не видел ни одной забастовки министров, мэров по поводу низкой зарплаты, а по логике, должна быть такая ситуация. У нас люди, покидающие госслужбу, чудесным образом обладают большими активами", - сказал он, отметив, что сами активы - вещественное доказательство их нелегальности.

Батал Табагуа заметил, что принимать сотрудников на работу по конкурсу можно и нужно и до принятия антикоррупционного закона.

© Fotolia / Numberone9018 Чем богаты: судей в Абхазии обязали декларировать доходы и имущество

Он также поинтересовался, что мешает обращаться в правоохранительные органы с антикоррупционными вопросами на данном этапе, без принятия закона. На это замечание Какалия отметил, что как только закон признает преступной разницу между легальным заработком чиновника и его реальными активами, в случае их значительного превышения, тогда и появится возможность обращаться в прокуратуру и суды; действующее законодательство, повторил он, не рассматривает такую ситуацию в качестве правонарушения.

"Для этого нужно принимать специальный закон? Закон должен работать, если мы примем мертворожденный документ, мы просто похороним борьбу с коррупцией и дискредитируем ее. Люди будут говорить, что приняли закон, который не работает. Когда человек говорит, что это надо сделать, он должен объяснить как, когда и чем это сделать", - подчеркнул депутат.

Универсальность закона о декларировании доходов позволит ему работать несмотря ни на что, уверен Какалия.

"Универсальность этой статьи заключается в том, что она будет работать даже при общей продажности всех и вся. Закон превращает жизнь коррупционера в мучительное ожидание, в суде он будет говорить о том, как ему друг подарил большие активы, гостиницы, торговый центр либо что-то еще. Затем друг будет говорить о том, что ничего не дарил и так далее", - добавил Какалия.

Принятие соответствующего закона должно быть комплексным, необходимо учесть многие взаимосвязанные вопросы, в том числе принятие закона о госслужбе, уверен Табагуа.

Цель законопроекта "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" – установление мер по противодействию коррупции и предупреждению необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей. Законопроект регулирует обязанности и порядок декларирования доходов, имущества, обязательства имущественного характера субъектами декларирования.