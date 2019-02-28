12:00 28 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.76
  • EUR74.82
Поиск

Абхазия может заплатить России за переток электроэнергии из средств Инвестпрограммы

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
Получить короткую ссылку
21 0 0

По договоренности с российской стороной, переток электроэнергии в Республику Абхазия начался 27 февраля 2019 года.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия может погасить задолженность за переток электроэнергии из России из средств Инвестиционной программы на 2019 год, сказал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на заседании Кабмина в четверг 28 февраля. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Есть ли свет в конце тоннеля: проблемы абхазской энергосистемы

Бганба отметил, что направил письмо на имя вице-премьера России Виталия Мутко с просьбой о включении средств на оплату перетока электроэнергии в Инвестиционную программу 2019 года. О какой сумме идет речь, Бганба не уточнил. 

Министр финансов Абхазии Джансух Нанба проинформировал, что решение о таком способе оплаты задолженностей за электроэнергию перед Россией было принято на встрече Межправкомиссии в 2016 году.

В том же году плата за переток электроэнергии России составила 221 миллион рублей. В 2017 году - 550 миллионов рублей. В 2018 году, в связи с отсутствием необходимости, перетока электроэнергии из России в Абхазию не было. 

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 с  20 по 26 февраля включительно. 

По теме

"Черноморэнерго": с 27 февраля отключения света прекратятся на всей территории Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс Снято на iPhone
Яркие цвета, архитектура и отражения: лучшие фото, снятые на iPhone
Смелая утка обвела тигра вокруг пальца
Утка обхитрила тигра и спаслась от когтей хищника
Вегетарианство: за и против
Вегетарианство: польза и риски

Соцсети

Sputnikabkhazia