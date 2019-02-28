Абхазия может заплатить России за переток электроэнергии из средств Инвестпрограммы

По договоренности с российской стороной, переток электроэнергии в Республику Абхазия начался 27 февраля 2019 года.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия может погасить задолженность за переток электроэнергии из России из средств Инвестиционной программы на 2019 год, сказал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на заседании Кабмина в четверг 28 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Есть ли свет в конце тоннеля: проблемы абхазской энергосистемы

Бганба отметил, что направил письмо на имя вице-премьера России Виталия Мутко с просьбой о включении средств на оплату перетока электроэнергии в Инвестиционную программу 2019 года. О какой сумме идет речь, Бганба не уточнил.

Министр финансов Абхазии Джансух Нанба проинформировал, что решение о таком способе оплаты задолженностей за электроэнергию перед Россией было принято на встрече Межправкомиссии в 2016 году.

В том же году плата за переток электроэнергии России составила 221 миллион рублей. В 2017 году - 550 миллионов рублей. В 2018 году, в связи с отсутствием необходимости, перетока электроэнергии из России в Абхазию не было.

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 с 20 по 26 февраля включительно.