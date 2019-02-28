Кабмин Абхазии перестанет оказывать материальную помощь из резервного фонда

Размер резервного фонда Кабмина Абхазии не должен превышать 3% от расходования республиканского бюджета и в настоящее время составляет пятьдесят миллионов рублей.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии приняло постановление "О порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия", согласно которому прекращается оказание материальной помощи из резервного фонда Кабмина.

Проект постановления представил руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.

Он напомнил, что в 2014 году был принят закон "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия".

"Необходимо было принять данный акт, который мы сегодня рассматриваем, который регламентирует порядок расходования средств и целевого их назначения", - отметил Сангулия.

По его словам, решения о расходовании средств из резервного фонда будут приниматься правительством коллегиально.

"Размер резерва правительства не должен превышать 3% от расходования Республиканского бюджета на каждый год", - сказал руководитель аппарата Кабмина.

По принятому постановлению, средства фонда могут направляться на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, таких как проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных и других мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Также правительство будет выделять деньги из своего резервного фонда на проведение непредвиденных ремонтных и восстановительных работ, связанных с ликвидацией угрозы жизни и здоровья, проведение межбюджетных трансфертов, исполнение судебных решений.

Помимо этого, средства могут направляться на проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Должно быть целевое расходование выделенных средств, если происходит экономия средств, они должны быть возвращены в бюджет. Самое важное, на что хотелось бы обратить внимание – решение будет приниматься коллегиально, как и требует норма закона", - подчеркнул он.

Премьер-министр Валерий Бганба отметил, что в перечне, по которому могут расходоваться средства из резервного фонда, нет материальной помощи.

"По закону о бюджетном устройстве резервный фонд правительства не должен быть направлен на социальные пособия, для этого у нас есть другие возможности. Фонд правительства должен быть направлен только на те мероприятия, которые были озвучены", - сказал премьер-министр.

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В ходе обсуждения постановления "О порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия" возник вопрос финансирования спортсменов, которые участвуют в международных турнирах за пределами Абхазии.

"Если в сметах не предусмотрено финансирование участия наших команд на чемпионатах мира, где они выступают под флагом Абхазии, то как вы думаете, не нужно решить этот вопрос?" - задал вопрос председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария.

В ответ премьер-министр подчеркнул, что органы власти должны планировать свою работу на будущий год.

"В принципе, мы на 99% знаем, какие мероприятия должны пройти, почему их не включают в бюджет, для меня остается большим вопросом. Потом начинаем искать средства, чтобы наши команды могли выехать, я считаю, что это упущение наших ведомств. Когда составляется бюджет, надо делать это грамотно, а не переписывать прошлогодний", - подчеркнул глава правительства.

Валерий Бганба привел в пример чемпионат Абхазии по футболу, финансирование которого не было включено в бюджет. Премьер-министр считает, что в таких соревнованиях, как чемпионаты мира и Европы по футболу под эгидой СonIFA, Абхазия должна участвовать, при этом предложил подумать, стоит ли ездить на соревнования, статус которых не высок.

"Больше всего, конечно, спортивных мероприятий, но надо подумать, надо ли ехать за пределы республики, может быть, нужно проводить соревнования здесь? Когда проходит чемпионат Европы, к примеру, в Испании, приглашают наших спортсменов до 40 лет. То есть признанная страна приглашает нас на турнир, я считаю, что нельзя отказываться от турнира, или чемпионат ConIFA в Нагорном Карабахе", - сказал Бганба.

Кроме того, премьер-министр рассказал, что ранее деньги резервного фонда тратились, например, за обучение.

"Многие родители стараются, чтобы их дети поступили в престижные вузы, не совсем рассчитывая свои силы, потом начинают просить все ведомства и Кабмин, чтобы они платили за учебу их детей. Есть много вопросов, мы тратили деньги на то, на что не должны были", - сказал он.

Резервный фонд составляет всего пятьдесят миллионов рублей, если посчитать непредвиденные ситуации, такие как наводнения, пожары и так далее, то этих денег недостаточно, подытожил премьер-министр.