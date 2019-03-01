"Афон" и "Гагра" откроют второй круг чемпионата Абхазии по футболу

Второй круг чемпионата Абхазии по футболу пройдет в республике с 6 марта по 28 апреля.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Первая игра второго круга чемпионата Абхазии по футболу состоится 6 марта, на поле встретятся команды "Афон" и "Гагра", рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кварацхелия: сокращение участников чемпионата Абхазии по футболу усложнило отбор на ConiFA

По его словам, в первом круге команды показали хороший уровень подготовки и игры, но фаворитов чемпионата определять еще рано.

"Все команды готовились, но разница команд от первого до четвертого места всего в три очка. Поэтому все будет ясно только в третьем круге, когда мы его завершим, все определится. Все клубы в хорошем состоянии, команды нацелены на победу и, думаю, что второй круг будет более интересным", - добавил он.

Третий круг чемпионата пройдет в мае, после этого Федерация футбола должна будет выбрать участников национальной сборной Абхазии, которая примет участие в чемпионате Европы по версии ConIFA в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня.

"Выбрать участников национальной сборной Абхазии будет сложно, потому что в чемпионате принимает участие мало команд. Если бы у нас было десять команд, было бы более ясно, кого выбрать", – сказал Кварацхелия.

Основная проблема районных клубов – финансовая поддержка. Большинство команд, по словам Кварацхелия, финансируются из средств местного бюджета.

"Футбольные клубы Афона и Гала, к примеру, финансируются из местного бюджета. В то же время в Очамчыре местный бюджет не предусматривает финансирования футбольного клуба, у гулрыпшской команды раньше был собственный спонсор, сейчас, видимо, его нет. На содержание клуба уходят большие деньги и, наверное, сами города этого не осиливают. Надеюсь, глава республики в следующем году обратит внимание на эту ситуацию", – сказал он.

Глава Федерации футбола Абхазии также отметил, что после окончания чемпионата представители Федерации планируют обсудить проблему финансирования районных команд с главами администраций районов.

В чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.