Прокуратура Сухума сообщила результаты вскрытия тела ребенка, брошенного в туалете

Женщина родила и бросила ребенка в туалете сухумского рынка в пятницу 1 февраля 2019 года.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Брошенный в туалете сухумского рынка новорожденный ребенок был доношенным и жизнеспособным, рассказал Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, новорожденный ребенок был доношенным и жизнеспособным. По данному факту прокуратурой Сухума в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 100 Уголовного кодекса Абхазии "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщил Тыркба.

Он добавил, что следственные органы проводят предварительное расследование по этому делу.

Женщина родила и бросила ребенка в туалете сухумского рынка в пятницу 1 февраля. По словам сотрудников рынка, беременная женщина долго не выходила из кабинки, что вызвало у них беспокойство. На вопрос, все ли в порядке, она пожаловалась на расстройство желудка.

"Потом она сама оттуда вывалилась, закрывала рукой лицо. Мы быстро вызвали скорую помощь, которая ее увезла. На вопросы врачей девушка не отвечала", - рассказала одна из сотрудниц рынка.

После того как женщину увезла неотложка, в кабинке туалета обнаружили следы крови. Что именно произошло, сотрудники рынка поняли не сразу. Позже приехали представители правоохранительных органов, которые обнаружили в урне тело мертвого новорожденного, лежавшее в целлофановом пакете.