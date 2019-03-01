"Россельхозцентр" готов оказать помощь в лечении ореховых насаждений в Абхазии

В Абхазии ореховые деревья болеют так называемой мучнистой росой, грибковыми заболеваниями, негативное влияние также оказывает мраморный клоп.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заместитель руководителя филиала ФГПУ "Россельхозцентр" по Ростовской области Григорий Заднепровский на совещании в Минсельхозе Абхазии заявил о готовности помочь в лечении ореховых насаждений в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минсельхоз Абхазии: более десяти тысяч гектаров ореха нуждается в лечении

"Я хотел бы спросить вашего разрешения на закладку опытов по применению микробиологических препаратов для защиты ореха фундука в Абхазии", - добавил он.

Начать работы по защите ореховых насаждений "Россельхозцентр" готов уже в этом году, отметил специалист. Речь идет о превентивных мерах обработки.

"Мы готовы на 70-80% решить проблему с заболеваниями ореха фундука", - подчеркнул он.

Ранее глава Минсельхоза Абхазии отмечал, что в республике более десяти тысяч гектаров ореха, и растения нуждаются как минимум в четырехкратном лечении каждый год. Он напомнил, что в 2018 году крестьяне не получили урожай из-за того, что в Абхазии ореховые деревья болеют так называемой мучнистой росой, грибковым заболеванием, негативное влияние также оказывает мраморный клоп.