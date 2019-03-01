Президент Никарагуа может приехать с визитом в Абхазию

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава встретился с послом Республики Никарагуа в Боливарианской Республике Венесуэла Яоска Кальдерон 27 февраля 2019 года.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава обсудил со своей коллегой из Никарагуа Яоска Кальдерон возможный визит президента Даниэля Ортега с его супругой вице-президентом Росарио Мурильо в Абхазию, и ответный визит Рауля Хаджимба в Никарагуа, сообщается на официальном сайте МИД республики.

© Sputnik Лев Рыжков Назло стихии: как Абхазия поздравила Никарагуа с праздником

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего сотрудничества, были рассмотрены некоторые аспекты дальнейшего взаимодействия.

Никарагуа стала второй страной после России, признавшей независимость Абхазии и другой бывшей грузинской автономии - Южной Осетии. В начале сентября 2008 года никарагуанский президент Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости этих республик. МИД Никарагуа объяснял решение признать их независимость стремлением прекратить кровопролитие на Кавказе, дать народам этих стран "независимость и свободу".

Первый визит абхазской делегации в Никарагуа состоялся в 2010 году. Делегацию тогда возглавлял второй президент Абхазии Сергей Багапш. Второй визит состоялся в январе 2017 года: абхазская делегация приняла участие в церемонии инаугурации президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги.