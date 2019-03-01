Сухумский городской суд начал разбирательство по делу об убийстве в банкетном зале

По версии предварительного расследования, 22 сентября 2018 года во время свадьбы в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме Алхас Хагуш несколько раз выстрелил из оружия, в результате чего женщина была ранена, а мужчина скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Сухумский городской суд приступил к разбирательству уголовного дела в отношении Алхаса Хагуш, устроившего стрельбу в банкетном зале "Абырлаш" во время свадебного торжества 22 сентября прошлого года, сообщается на официальном сайте Верховного суда Абхазии.

© Fotolia / WavebreakMediaMicro Устроившему стрельбу в банкетном зале Сухума продлили арест

Хагуш обвиняется Генеральной прокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

На первом судебном заседании допрошены потерпевшие и трое свидетелей обвинения. Следующее судебное заседание состоится 4 марта в 12:00 часов.

В сообщении отмечается, что подсудимый считается невиновным до вступления обвинительного приговора, вынесенного судом в отношении него, в законную силу.

22 сентября 2018 года, примерно в 18:30, во время свадьбы в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме 33-летний Алхас Хагуш несколько раз выстрелил из оружия неустановленного образца, после чего скрылся.

38-летняя женщина была ранена, а 60-летний мужчина скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.