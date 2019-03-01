Снежный "сюрприз": как встретили первый день весны в Абхазии

В первый день весны Абхазию замело снегом. Как на это отреагировали жители республики, смотрите в обзоре Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Первый день весны Абхазия встретила совсем не по-весеннему. Жители республики уже привыкли к капризному, дождливому марту, но то, что в самом начале весны погода удивит нас снегом, никто не ожидал. Ведь зима побаловала абхазов теплым солнцем и плюсовой температурой.

Февраль. Сравнить и плакать: немного о погоде в Москве и Сухуме>>

Уже несколько дней как "снежит" в Бзыбзском ущелье. На Рице снега навалило уже давно, но сейчас его стало еще больше, как и машин с туристами и местными жителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @margaritadontsova 26 Фев 2019 в 10:45 PST

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео @traktor32ist Снег на озере Рица

"Побелела" и вся Эшера. Впрочем, жители совсем не расстроились. Многие делятся зимней сказкой в первый день весны на страницах в социальных сетях и кидаются снежками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @timur__amanda 1 Мар 2019 в 6:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марианна Квициния (@marianna_kvitsiniya) 1 Мар 2019 в 6:39 PST Снег в селе Верхняя Эшера © Sputnik / Томас Тхайцук

Снег в селе Верхняя Эшера © Sputnik / Томас Тхайцук

Снег в селе Верхняя Эшера © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Снег в селе Верхняя Эшера

Весенне-зимний пейзаж в Дурипше, где только распустились нарциссы. Но у природы были свои планы, теперь цветам приходится "соседствовать" со снегом.

© Foto / Сария Тания Снег в Дурипше

Белым-бело и в селе Хуап.

© Foto / Влад Хашиг Снег в селе Пшап

Снег выпал совсем недалеко от Сухума. В Каманах девушки еще два дня назад слепили снеговиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ™️ (@mmmila93) 28 Фев 2019 в 9:31 PST

А пользователь Facebook Бадри Делба в публикации признался, что снег в Каманах был долгожданным.

Не обделил снегопад и восточную часть Абхазии. Мандариновые деревья в селе Тхина Очамчырского района стали белоснежными, и только кое-где видны оранжевые плоды не опавших цитрусовых.

© Foto / Сария Бигвава Мандариновые деревья в селе Тхина Очамчырского района

А вот "прямой эфир" из села Аимара. Кажется, завтра утром кому-то придется вновь доставать самые теплые куртки и варежки.