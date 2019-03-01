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Снег в селе Верхняя Эшера

Снежный "сюрприз": как встретили первый день весны в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В первый день весны Абхазию замело снегом. Как на это отреагировали жители республики, смотрите в обзоре Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Первый день весны Абхазия встретила совсем не по-весеннему. Жители республики уже привыкли к капризному, дождливому марту, но то, что в самом начале весны погода удивит нас снегом, никто не ожидал. Ведь зима побаловала абхазов теплым солнцем и плюсовой температурой.

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Уже несколько дней как "снежит" в Бзыбзском ущелье. На Рице снега навалило уже давно, но сейчас его стало еще больше, как и машин с туристами и местными жителями.

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Публикация от @margaritadontsova

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© Видео @traktor32ist
Снег на озере Рица

"Побелела" и вся Эшера. Впрочем, жители совсем не расстроились. Многие делятся зимней сказкой в первый день весны на страницах в социальных сетях и кидаются снежками.

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Публикация от @timur__amanda

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Публикация от Марианна Квициния (@marianna_kvitsiniya)

  • Снег в селе Верхняя Эшера
    Снег в селе Верхняя Эшера
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Снег в селе Верхняя Эшера
    Снег в селе Верхняя Эшера
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Снег в селе Верхняя Эшера
    Снег в селе Верхняя Эшера
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Снег в селе Верхняя Эшера

Весенне-зимний пейзаж в Дурипше, где только распустились нарциссы. Но у природы были свои планы, теперь цветам приходится "соседствовать" со снегом.

Снег в Дурипше
© Foto / Сария Тания
Снег в Дурипше

Белым-бело и в селе Хуап.

Снег в селе Пшап
© Foto / Влад Хашиг
Снег в селе Пшап

Снег выпал совсем недалеко от Сухума. В Каманах девушки еще два дня назад слепили снеговиков.

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Публикация от ™️ (@mmmila93)

А пользователь Facebook Бадри Делба в публикации признался, что снег в Каманах был долгожданным.

Не обделил снегопад и восточную часть Абхазии. Мандариновые деревья в селе Тхина Очамчырского района стали белоснежными, и только кое-где видны оранжевые плоды не опавших цитрусовых.

Мандариновые деревья в селе Тхина Очамчырского района
© Foto / Сария Бигвава
Мандариновые деревья в селе Тхина Очамчырского района

А вот "прямой эфир" из села Аимара. Кажется, завтра утром кому-то придется вновь доставать самые теплые куртки и варежки.

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© Видео Сабина Ашуба
Снег в поселке Аимара

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