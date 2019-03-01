Снежный "сюрприз": как встретили первый день весны в Абхазии

Асмат Цвижба, Sputnik
Первый день весны Абхазия встретила совсем не по-весеннему. Жители республики уже привыкли к капризному, дождливому марту, но то, что в самом начале весны погода удивит нас снегом, никто не ожидал. Ведь зима побаловала абхазов теплым солнцем и плюсовой температурой.
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Уже несколько дней как "снежит" в Бзыбзском ущелье. На Рице снега навалило уже давно, но сейчас его стало еще больше, как и машин с туристами и местными жителями.
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"Побелела" и вся Эшера. Впрочем, жители совсем не расстроились. Многие делятся зимней сказкой в первый день весны на страницах в социальных сетях и кидаются снежками.
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- Снег в селе Верхняя Эшера© Sputnik / Томас Тхайцук
- Снег в селе Верхняя Эшера© Sputnik / Томас Тхайцук
- Снег в селе Верхняя Эшера© Sputnik / Томас Тхайцук
Весенне-зимний пейзаж в Дурипше, где только распустились нарциссы. Но у природы были свои планы, теперь цветам приходится "соседствовать" со снегом.
Белым-бело и в селе Хуап.
Снег выпал совсем недалеко от Сухума. В Каманах девушки еще два дня назад слепили снеговиков.
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А пользователь Facebook Бадри Делба в публикации признался, что снег в Каманах был долгожданным.
Не обделил снегопад и восточную часть Абхазии. Мандариновые деревья в селе Тхина Очамчырского района стали белоснежными, и только кое-где видны оранжевые плоды не опавших цитрусовых.
А вот "прямой эфир" из села Аимара. Кажется, завтра утром кому-то придется вновь доставать самые теплые куртки и варежки.