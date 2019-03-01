Мост длиною в четверть века: какой путь прошло представительство Абхазии в Турции

Представительство Абхазии в Турции было открыто 1 марта 1994 года. О том, как оно создавалось и какую работу проводит, в интервью Sputnik рассказали первый представитель организации Владимир Авидзба, и второй Инар Гицба.

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Для чего создавалось представительство

Владимир Авидзба работал полномочным представителем Абхазии в Турецкой республике с 1994 по 2014 годы. Как он вспоминает, открытие представительства было связано с большими трудностями.

"Представители диаспоры очень хотели, чтобы была налажена связь с исторической родиной и помогали открытию представительства. За двадцать лет работы там нам удалось сделать так, чтобы диаспора больше узнала об Абхазии", - отметил Авидзба.

Одним из важных направлений своей деятельности бывший представитель видит в информировании диаспоры.

"Мы доносили информацию о том, что на их исторической родине есть письменность, своя культура, что они не должны забывать абхазский язык. Раньше их называли турками, многие не знали ничего о том, что связано с Абхазией", - подчеркнул Владимир Авидзба.

После начала работы представительства в Турции многие стали приезжать в Абхазию, из них были и те, кто решил остаться на исторической родине. "Мы им рассказывали, что в Абхазии есть абхазское телевидение, университет и многое другое, а у них только язык и культура, которые они по сей день сохраняют", - сказал он.

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Рассказал Владимир Авидзба и о свои чувствах и ожиданиях, когда он отправлялся в Турцию.

"До поездки в Турцию у меня была переписка с доброй сотней представителей диаспоры. Они спрашивали, как у меня дела, какая ситуация в Абхазии и так далее, по приезду душевное тепло наших братьев я ощутил сполна", - говорит Авидзба.

Представитель за все время пребывания в Турции писал мемуары, которые он собирается издать. "Я хочу, чтобы моя 20-летняя жизнь в Турции, то, что я там увидел и ощутил, отразилось в моих мемуарах", - говорит он.

Владимир Авидзба обратил внимание, что несмотря на то, что абхазы в Турции живут более 150 лет они сохранили многие важные для народа качества, к примеру, гостеприимство.

"Если к абхазу в Турции приходит гость, для него режут жертвенное животное, зовут соседей, всячески выказывают внимание. Они также как и мы уважают старших, они чтут традиции "Апсуара", даже сами турки приводят в пример абхазов, возвеличивая их нравственные качества", - отмечает первый представитель.

Он считает, что представительство Абхазии в Турции стоило открыть еще раньше, так как его работа направлена на осознание самобытности абхазского народа и необходимости укрепления связи с родиной.

"Я был в Турции еще в 1968 году с учеными Георгием Дзидзария, Шалвой Инал-ипа и Вианором Пачулия, мы посетили абхазские села. Многие тогда удивлялись тому, что у нас есть свой театр, институт и так далее, им никто не рассказывал о нас", - сказал Авидзба.

С корабля на бал

После завершения представительской миссии Владимира Авидзба на этот пост летом 2014 года был назначен Инар Гицба. По его признанию, это событие было для него волнительным и новым этапом в карьере.

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"Зная структуру нашей диаспоры в Турции, я чувствовал тот груз ответственности, который взвалился на молодого дипломата. Стоит подчеркнуть заслуги прежнего уполномоченного представителя Владимира Авидзба. С него и началась деятельность представительства. Конечно, в рамках работы в МИДе мы соприкасались, осуществляли многие совместные проекты, реализовывали внешнеполитические инициативы совместно с диаспоральными организациями в Турции и были знакомы со структурой взаимодействия", - говорит он.

Одна из первых задач нового представителя – поручение по оказанию содействия в учреждении избирательных участков по выбору президента Абхазии в августе 2014 года, вспоминает Гицба.

"Эта была очень волнительная работа. Тогда Центральная избирательная комиссия приняла решение об учреждении участка. Была сформирована комиссия, которой мы должны были оказать всяческое содействие по проведению мероприятий", - отмечает Гицба.

Работники представительства обращались к депутатам парламента, этническим абхазам и к юристам-международникам, чтобы определить правовую базу и выяснить создаст ли это проблемы для соотечественников, которые там проживают.

"В первую очередь мы руководствовались интересами наших соотечественников, потому что это страна их проживания. В итоге было дано квалифицированное заключение, в котором говорилось о том, что турецкое законодательство в принципе никак не рассматривает этот вопрос. Соответственно есть возможность для проведения", - сказал он.

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Как выяснилось позже, грузинское представительство предприняло попытки, чтобы сорвать этот процесс и рассорить абхазских представителей с турецкими властями.

"В процессе голосвания на избирательном участке в офис федерации абхазских культурных центров пришли сотрудники органов и принесли с собой постановление стамбульского суда, в котором говорилось о том, что данное мероприятие не санкционировано и все документы и оборудование подлежало изъятию", - вспоминает Гицба.

Тогда Ингин Папба, будучи на тот момент депутатом Парламента Турции, взял урну и, пользуясь депутатским иммунитетом, просидел с ней очень долгое время.

"Хочу подчеркнуть, когда все это происходило, наши соотечественники, среди которых были квалифицированные адвокаты, обратились в суд и в итоге новый судья высшей инстанции отменил решение предыдущего за отсутствием оснований для подобного решения", - отметил он.

Это событие задало тон дальнейшей работе представительства, которое активно окунулось в работу с первого дня и в таком же ключе проходила работа в статусе дипломатов.

Направления работы представительства

Основные задачи представительства – развитие и укрепление связей с диаспорой и диаспоральными организациями, установление прочных каналов взаимодействия между диаспорой и исторической родиной, реализация совместных проектов с Министерством по репатриации.

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"Вторая задача – укрепление позитивного имиджа Абхазии в стране прибывания, оказание содействия развитию дипломатических контактов на различном уровне. За это время много чего было сделано, и мы пытались об этом говорить и публично, но в тех условиях, когда у Абхазии недоброжелателей больше, чем союзников, наша работа приобрела такой характер, который любит тишину", - отметил Инар Гицба.

Были и неприятные ситуации, к примеру, когда танцевальный творческий коллектив "Абаза" сняли с программы международного фестиваля, опять же из-за давления грузинского посольства, говорит он.

"У нас устанавливались разноуровневые связи с регионами Турции. Установлены побратимские отношения с несколькими городами Турции, наши команды активно участвовали в спортивных соревнованиях. Были договоренности и в сфере медицины, это одно из тех направлений, за которое я чувствую трепетную ответственность. Это соглашение по согласованию порядка принятия Турцией наших тяжело нуждающихся в помощи детей" – подчеркнул Гицба.

Это соглашение было реализовано, вплоть до оплаты всех расходов по перелету и сопровождающему ребенка. Расходы покрывало Министерство здравоохранения Турции.

Отношения с диаспорой

По оценке Инара Гицба, отношения с диаспорой находятся на очень хорошем уровне.

"Конечно, хотелось бы, чтобы наше общение укреплялось и основным фактором для этого послужило бы открытие прямого морского сообщения, потому что представителям нашей диаспоры бывает сложно и дорого приехать к нам", - отметил он.

По мнению бывшего представителя Абхазии в Турции, необходимо пересмотреть подход к процессу возвращения людей на родину.

"Ведь мы не ставим план перед Министерством по репатриации. Мы знаем, что за 2018 год 543 человека получили гражданство, среди них, конечно не только соотечественники из Турции. Нам важно количество оставшихся в Абхазии, их цифра, если я не ошибаюсь, 18-20 человек", - сказал Гицба.

По его мнению, огромное влияние на этот процесс имеет общемировой спад на мировых финансовых рынках.

"Зачастую люди, несмотря на то, что они любят свою историческую родину, не готовы лучшие условия менять на немного худшие", - говорит он.

Предстоит огромная работа, чтобы создать максимально комфортные условия репатриантам основываясь на эффективном опыте других стран, можно адаптировать его и энергично применять в Абхазии, считает Инар Гицба.

С 17 июля 2017 года полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике стал Вадим Харазия.