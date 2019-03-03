Праздник весны, спектакли и фотовыставка: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий в Абхазии с 4 февраля по 10 марта

Абхазский драматический театр

В преддверии Международного женского дня 7 марта в 17:00 на малой сцене Абхазского драматического театра состоится вечер юмора "Алаф ашта".

РУСДРАМ

Неделя в РУСДРАМе обещает быть насыщенной. 6 марта в 19:00 в честь 90-летия Фазиля Искандера состоится вечер, посвященный писателю.

© Sputnik / Владимир Астапкович Памятник писателю Фазилю Искандеру на Новодевичьем кладбище в Москве

Полюбившаяся абхазскому зрителю комедия "Клинический случай" снова возвращается на сцену 8 марта в 19:00. Закрученный сюжет, основанный на лжи главных героев, которые пытаются выпутаться из сложившейся ситуации, обещает довести зрителя до слез, но только от смеха.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Клинический случай"

9 марта в 14:00 "Черная курица, или Подземные жители". Карнавал сказочных и притягательных образов из детства, история о дружбе и предательстве – так авторы описывают постановку. Этот спектакль именно тот случай, когда сказка будет интересна не только детям, но и их родителям.

Госфилармония

В Государственной филармонии женщин Абхазии поздравит фортепианный дует "Piano Duo" и камерный оркестр республики. Концерт состоится 7 марта в 18:00.

SKLAD

5 марта в 19:00 на культурной площадке SKLAD покажут фильм режиссера Джулиана Шнабеля "Ван Гог. На пороге вечности". История об одном из самых знаменитых художников, его творчестве, жизни и поисках музы.

© Foto / CBS Films Ван Гог. На пороге вечности

ЦВЗ

В Центральном выставочном зале 5 марта в 13:30 откроется фотовыставка, посвященная 70-летию второго президента Абхазии Сергея Багапш.

© Sputnik / Владимир Попов Ликование в Сухуме

В районах и городах Абхазии также активно готовятся к Международному женскому дню.

Гудаута

7 марта в 16:00 в Доме культуры Гудауты состоится концерт местных творческих коллективов с участием певцов абхазской эстрады.

Гулрыпш

В тот же день в 15:00 в гулрыпшском Доме культуры поздравят всех женщин праздничным концертом.

Ткуарчал

© Sputnik Ткуарчал. Дом культуры

8 марта в 15:00 во Дворце культуры Ткуарчала пройдет концерт с участием звезд абхазской эстрады.