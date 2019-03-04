Лучше любого курорта: Сергей Багапш и его Джгерда

О том, как глава государства трудился вместе с односельчанами на кукурузном поле, как он ходил на охоту и водил трактор, и как его соседом оказался "Путин", читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Джгерда Сергея Багапш

Село Джгерда. Мы преодолели небольшой подъем, в глаза сразу бросились ярко-оранжевая крыша часовни и белый мемориал в честь второго президента Абхазии Сергея Багапш. Это означало, что мы почти на месте. Через несколько десятков метров подъехали к зеленым воротам двухэтажного дома. Справа от них висел колокольчик, на звон которого из дома вышел "Путин". Нет, не президент России, а сосед и друг семьи Багапш, по совместительству сотрудник охраны Раули Джопуа, к которому стали обращаться по имени главы дружественного государства после случайно брошенной кем-то из друзей шутки.

© Sputnik / Константин Грецов Часовня в селе Джгерда, которая строится в честь святого Георгия Победоносца с 2011 года, сейчас там идут отделочные работы

"Добро пожаловать. Не бойтесь, собаки наши не кусаются", - тепло поприветствовал корреспондентов Sputnik Джопуа.

Усадьба семьи Багапш расположена почти на самой вершине одного из холмов Джгерды, откуда открывается вид на местные пашни с одной стороны и заснеженные холмы Кавказского хребта с другой.

© Sputnik / Константин Грецов Вид на заснеженные холмы Кавказского хребта открывается из усадьбы Сергея Багапш.

Во дворе множество насаждений декоративных кустарников и цветов. Отчетливо выделялись на фоне зеленой травы желтые нарциссы. Стволы молодых деревьев побелены известью, чтобы защитить их от вредителей, которые, по словам местных жителей, нанесли немалый урон в последние годы. Больше всего они жалуются на мраморного клопа.

С особой бережностью и трепетом относятся к деревьям, которые посадил сам Сергей Багапш. За годы жизни он значительно пополнил семейный сад персиковыми, гранатовыми, мандариновыми и многими другими видами деревьев, которые уже давно дают плоды.

Второй президент Абхазии приезжал в Джгерду каждые выходные и наравне со всеми занимался хозяйственными делами. Ни в одном другом месте он не чувствовал себя так уютно, как в этом селе, рассказал его двоюродный брат Валерий Багапш.

"Он всегда заботился о своем родовом доме. Мог находиться в Сухуме, но душа и сердце его были всегда здесь. Сергей говорил, что ни на одном курорте мира не сможет отдохнуть так, как здесь. Хотя сюда он приезжал больше трудиться, чем отдыхать", - поделился он.

Одним из любимых напитков Сергея Багапш был кофе. В хорошую погоду он выпивал его сидя в беседке, железный каркас которой почти скрыт под вьющимися лианами жасмина. Распитие кофе для бывшего президента было неким ритуалом, который нельзя было проводить в одиночестве. Он всегда звал в свою компанию кого-то из членов семьи, соседей или ребят из охраны. Беседка эта также служила местом встречи с прессой.

© Sputnik / Константин Грецов Беседка во дворе усадьбы Сергея Багапш.

Немного левее от дома расположена апацха, которую построили на месте старой традиционной абхазской кухни. По рассказу друга семьи Рауля Амичба, эту апацху действующему на тот момент главе государства подарили мастера из Гудауты.

"Сергей сначала отказался принять подарок и попросил этих гудаутских ребят поставить апацху где-нибудь на Лыхныште от имени жителей села Джгерда. Они все равно привезли ее сюда и собрали в этом месте. В благодарность Сергей для них устроил настоящий пир. Хорошо мы тогда отдохнули", - с ностальгией вспоминает Амичба.

© Sputnik / Константин Грецов Апацха, которую второму президенту Сергею Багапш подарили мастера из Гудауты.

Президентский трактор и ружье

Виталий Твидзба вспоминает, что высокопоставленный сосед никогда не переставал быть простым крестьянином, человеком из народа. Он всегда был готов прийти на помощь, даже когда его не просили.

"В один из осенних дней Сергей позвал нас, чтобы мы вместе собрали чалу на поле нашего соседа "Путина" (Раули Джопуа - ред.), который на тот момент не мог этого сделать по определенным причинам. Сергей за рулем спустился на тракторе, вместе погрузили чалу на тележку, отвезли и сложили все в соседском амбаре. Точно так же помогал нам готовить дрова на зиму", - рассказал Твидзба.

Миссия "помочь Путину" была выполнена без ведома самого хозяина кукурузного поля, так как он в эти дни находился на похоронах близкого родственника. Исчезновение запасов корма для домашнего скота Джопуа обнаружил спустя неделю, что стало для него настоящим шоком. Поначалу, признался он, подумал, что чалу украли, но его поспешила успокоить соседка, которая видела, как президент и его друзья складывали чалу в амбар.

Знаменитый на всю Джгерду старенький трактор Т-16 под номером 0001 и с инициалами Сергея Багапш все еще стоит прямо у ворот его усадьбы. По словам Раули Джопуа, глава государства отлично водил и порой любил полихачить на своем железном "коне".

"Однажды мы спускались на этом тракторе, и на одном из поворотов я выпал из него. Сергей спросил, все ли хорошо со мной, я ответил, что все в порядке, даже если что-то со мной произошло бы, президент рядом, он вылечит", - поделился курьезным случаем Джопуа.

Трактор Сергея Багапш, на котором он часто ездил сам, занимаясь хозяйством. © Sputnik / Константин Грецов

Трактор Сергея Багапш, на котором он часто ездил сам, занимаясь хозяйством. © Sputnik / Константин Грецов 1 / 2 © Sputnik / Константин Грецов Трактор Сергея Багапш, на котором он часто ездил сам, занимаясь хозяйством.

Это не единственный казус, который произошел с Джопуа во время многолетней дружбы с Багапш. Историю эту жители села передают из уст в уста уже 15 лет как забавную легенду.

Во время предвыборной кампании 2005 года Сергей Багапш встречался с избирателями Очамчыры. Кто-то из присутствующих спросил у него, часто ли видится с "Путиным".

"Конечно, часто. Почти каждый день. Вон он", - пошутил кандидат в президенты и пальцем указал на Раули Джопуа, который стоял в зале. От такого пристального внимания абхазский "Путин" даже засмущался.

Сергей Багапш был заядлым охотником и отменным стрелком, говорят его соседи. На больших зверей он обычно не ходил, предпочитал охотиться на дичь и редко промахивался. Как-то раз за сто выстрелов "подбил" 94 перепелки и одного голубя.

"Однажды пошли на голубей, но ничего не увидели. Спустились ниже с надеждой, что хоть вальдшнепа встретим, но их тоже не было. Тогда я решил пострелять дроздов, и Сергей мне говорит: "Витек, это поющие птицы, не убивай их". Я ответил, даже если они будут артистами Госансамбля все равно должен несколько штук подстрелить, дома вода для мамалыги закипает", - смеясь, поделился Виталий Твидзба.

© Foto / из архива семьи Багапш Сергей Васильевич Багапш на охоте.

Твидзба с гордостью демонстрирует ружье итальянского производства, подаренное президентом.

"У меня было старое ружье со сломанным прикладом. Как-то раз Сергей мне говорит: "Витя, неужели не можешь себе купить новое ружье?" С этими свадьбами и похоронами никак не получается накопить деньги, ответил я ему. Где-то через неделю за мной приехал его водитель и сказал, что Сергей ждет меня. Как только зашел к нему домой, он вытащил из чехла это ружье и со словами "пользуйся от моего имени" подарил мне", - вспоминает Твидзба.

Дом и часовня

Дом семьи Багапш в селе Джгерда довольно просторный и уютный. Буквально все в нем напоминает о главе семейства, ушедшем в мир иной почти восемь лет назад. На одной из стен висят фотографии, где Сергей Багапш вместе со своей семьей, любимыми внуками. Вот, он с лидерами других государств, а вот, за рулем трактора или на мотоблоке с прицепом катает соседей в спортивном костюме.

© Sputnik / Константин Грецов Фотография на стене в родовом доме Сергея Васильевича.

В центре гостиной стоит бильярдный стол, который перенесли туда с летней веранды. Соседи вспоминают, как Багапш давал им мастер-классы, и с восхищением рассказывают о его мощных ударах кием по шарам. Сильный был, и рост позволял, говорят они.

© Sputnik / Константин Грецов Бильярдный стол в гостиной усадьбы Сергея Багапш.

О том, что в этом доме всегда ждут гостей и часто их принимают, можно понять, глядя на огромный стол персон примерно на 30. Сергей Багапш всегда садился во главе этого стола лицом к входной двери, чтобы видеть всех, кто заходит.

"Вот здесь он всегда сидел. Сергеевский стул, мы так всегда его называли и будем называть. Сейчас это место, конечно, по праву принадлежит сыну Сергея - Зурабу", - сказал Раули Джопуа.

В дальнем углу гостиной обратил внимание на непонятную конструкцию. То ли кресло, то ли трон, да еще и со странными очертаниями. Оказалось, что это кресло из оленьих рогов, подаренное нынешним министром обороны России Сергеем Шойгу президенту Абхазии в 2009 году.

Джопуа шутит, что в подвыпившем состоянии садиться на такую мебель опасно, можно глаза себе выколоть. Оно еще и крутится.

К 70-летию со дня рождения Сергея Багапш на мемориале в его честь проходили реставрационные работы. 4 марта к нему придут отдать дань памяти руководители, граждане страны.

В часовне, которая строится в честь святого Георгия Победоносца с 2011 года, тоже идут отделочные работы. Там скоро должен появится алтарь, после чего она приобретет статус церкви.