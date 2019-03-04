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Амелия Князева

Помочь, пока не поздно: "Ашана" начал сбор на лечение двухмесячной Амелии

© Foto / КБФ "Ашана"
В Абхазии
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Темы:
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На лечение двухмесячной Амелии Князевой, которая страдает пороком передней брюшной стенки, необходимо собрать один миллион 260 тысяч рублей.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Амелии Князевой.

Маме Амелии уже на 13-й неделе беременности поставили диагноз порок развития плода. В Минздраве Абхазии ей дали направление в Сочи, так как в Абхазии нельзя было рожать ребенка с таким диагнозом.

"Здесь не было шансов, – объясняет мама Амелии Мария Князева. – Мы поехали в Сочи, там провели диагностику УЗИ, нам дали направление в Москву на консультацию. Там был консилиум. Мне сказали, что ребенок жизнеспособен, но нужно сделать операцию в первые часы жизни".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Амелия родилась с врожденным пороком передней брюшной стенки. В первые часы жизни ей провели операцию в Сочинском перинатальном центре, но вскоре начались осложнения – у Амелии стал развиваться синдром короткой кишки.

"Когда утром пришел хирург, он сказал, что у ребенка некроз толстой и тонкой кишки, и поставил диагноз – синдром короткой кишки. В Сочи у таких детей мало шансов, их нужно вывозить в Москву. Мы связались с Филатовской больницей, они прислали приглашение. Так как мы из Абхазии, мы проходим на платной основе. Я обратилась в фонд "Ашана", чтобы нам помогли переправить ребенка туда", – добавила Мария Князева.

Сейчас Амелия находится в отделении реанимации, питательные вещества поступают через вену. Ей срочно необходимо провести дорогостоящее лечение в "Детской городской клинической больнице №13 имени Н. Ф. Филатова департамента здравоохранения города Москвы". Стоимость лечения один миллион 260 тысяч рублей.

О способах оказания помощи Амелии Князевой можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

Темы:
Спасем жизнь вместе (153)

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