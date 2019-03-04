Пожар на складе рыбзавода в Очамчыре локализован

В тушении пожара было задействовано пять пожарных машин, около двадцати человек и одна спасательная машина.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар на складе рыбного завода в Очамчыре локализован, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Возгорание на складе рыбзавода в Очамчыре началось около 12:30.

"Пожар локализован, никто в результате возгорания на складе рыбозавода не пострадал", - отметили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара было задействовано пять пожарных машин, около двадцати человек и одна спасательная машина.

На складе горела готовая продукция Очамчырского рыбного завода – рыбная мука, расфасованная по мешкам. Причины пожара на складе выясняются.