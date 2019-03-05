Предмет гордости: история абхазского мужского костюма

О том, как менялся абхазский мужской костюм, какое он имеет значение в жизни абхазов, как он завоевал мировую популярность и каково будущее черкески, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском, но блеск этот был невеселый..." – так начинается девятая глава одного из самых известных романов Льва Толстого "Анна Каренина".

Во второй половине XIX века кавказский национальный костюм постепенно входит в русскую моду. Сначала отдельными элементами вроде башлыка, а затем и целиком. В черкеску облачается императорская армия и члены царской семьи. Чуть позже в столице европейской моды, Париже, появляются дома "кавказского происхождения", которые в начале 20-х годов прошлого века ввели в моду кавказские мотивы. Черкеска быстро завоевала популярность, в нее стали облачаться представители европейской аристократии, она также присутствовала в коллекциях домов мод. Но обо всем по порядку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальный костюм

Корни черкески

В абхазском языке удивительным образом отражается разнообразие и богатство национального мужского костюма. Каждый элемент одежды имеет свой термин.

Мужская одежда состояла из черкески – акуамжвы (акәымжәы – прим.), рубашка – акаба, штанов – адзикуа, войлочной куртки – агубанакь, войлочного плаща, бурки – ауапа, головных уборов, башлыка – ахтарпа, войлочной шапки – ауапацэа хылпа, меховой шапки – ахылапарч. На ногах носили постолы из сыромятной кожи – ажцвеймаа (ажәцәеимаа – прим.), надеваемые на босую ногу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фотовыставки "Ахтарпа" в центре детского творчества "Аинар", 26 декабря 2018

"Черкеска – русское название верхней мужской одежды – кафтана, которая была распространена в обиходе у многих народов Кавказа" – так определяет Большая советская энциклопедия мужской национальный костюм многих народов Кавказа.

Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов.

Как писала этнолог Елена Малия, народная одежда представляет собой богатый источник, характеризующий творчество народа, его искусство, вкусы и эстетические потребности. Абхазский национальный мужской костюм в первую очередь связан с военными традициями и верховой ездой.

Еще в начале прошлого века в Абхазии основная масса крестьян была одета в домотканную одежду из грубого сукна или льняного полотна. Форма акуамжвы практически оставалась неизменной – плотно облегающая фигуру, туго перехваченная поясом, с длинными рукавами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов

"Эта форма диктовалась коллективом и передавалась по традиции от дедов к отцам и от отцов к детям. Она была дорога и близка каждому и представляла предмет особой национальной гордости. Еще недавно в обязательный застольный этикет входил тост пить за сынов, одетых в "абхазскую черкеску и абхазскую шапку". Всякое непристойное замечание по поводу своего костюма абхазы воспринимали как личное оскорбление. Отрезание полы черкески было равносильно мести и снятию позора", – пишет Елена Малия.

Полы черкески сходились на талии и застегивались пуговицами и застежками. Черкеска имела небольшой вырез. По бокам на груди имелись газырницы с газырями. Раньше в газырях сохраняли порох, позже они утратили свое назначение и стали использоваться как украшение.

"Газыри на черкеске появились чуть позже. Все преобразования, которые происходили с этим костюмом, носили очень практический характер. Газыри появились в верхней части, потому что это было удобно, этого требовало время, этого требовало развитие видов оружия, – пояснила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. – Потом в какой-то период, в 30-40 годах прошлого века, газыри хоть и остались на прежнем месте, но они уже утратили утилитарную функцию".

© Sputnik / Томас Тхайцук Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов

Женское дело

Подготовкой, обработкой, выделкой сырья для одежды занимались сами абхазки, которые славились искусным рукоделием. Искусство ткачества в Абхазии восходит к древнейшему периоду. Умение шить акуамжвы высоко ценилось в абхазках, даже при выборе невесты сторона жениха осведомлялась, умеет ли девушка шить, кроить и вышивать.

"У абхазов есть выражение: "Она была такой искусницей, что и птицу нарисовать могла и даже ни разу не сняв мерки с человека, пошить черкеску". Ну, это навык, традиции, которые передавались из поколения в поколение", – объяснила Эльвира Арсалия.

Одежду абхазки делали из ткани, которую они сами же ткали на специальных станках. Как отметила министр культуры, ткань была на вес золота. И потому мастерицам приходилось шить костюм так, чтобы ни один маленький кусочек не выпал.

"И это был очень рациональный крой одежды, который собирал архитектуру костюма соответствующим образом", – добавила она.

Большое значение имел и цвет. По словам Арсалия, есть понятие абхазского спектра – цветов, которые использовались в абхазском костюме. Это, как правило, серый, коричневый, глубокое бордо, белый, черный. Другие цвета появились уже в прошлом веке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов

Мода на черкеску

Конец XIX – начало ХХ века, по словам Арсалия, можно считать триумфом черкески как костюма, который заслужил внимание многих народов, для которых черкеска не была национальным костюмом. Во время Первой мировой войны черкеска стала символом доблести и воинской чести.

"Это ингушский, абхазский, чеченский полки, которые участвовали в Первой мировой войне. И, конечно же, лошадь, оружие, национальный костюм – это то, с чем люди уходили на войну. Черкеска как максимально удобная одежда заслужила большое внимание. До Первой мировой войны царская армия не носила черкеску. В это время портные императорского двора разработали специальную форму черкески, которая была адаптирована под военные нужды", – объяснила Эльвира Арсалия.

© Foto / из личного архива Елены Малия История народа в руках: Елене Малия 85 лет

В черкеску оделись и члены царской семьи, не исключая императора Никола II. Есть даже портрет Николая II на вороном коне в красной черкеске. В черкеске всероссийский император встретил и роковую минуту своей жизни.

Кавказский мужской костюм, который принадлежал последнему русскому царю, сегодня экспонируют в музее-заповеднике Царское село.

После революции 1917 года многие представители и Кавказа, и России, эмигрировали во Францию. Там благодаря им черкеска оказала большое влияние на моду.

"Была определенная эстетика по ношению черкески. В это время в Париже удачно работали несколько кавказских домов, которые шили одежду на кавказский манер. Они были очень успешны, просуществовали 10-15 лет. Основателями этих домов были выходцы из Кавказа", – рассказала интересную историю Эльвира Арсалия.

Не только акуамжвы, но и другие элементы мужского костюма получили широкое распространение в России и в Европе. Этот факт отразился в русской литературе. Так эпизоды с башлыком можно встретить в "Анне Карениной" Льва Толстого, в стихе Марины Цветаевой.

"Башлык откинула на плечи:

Смешно кататься в башлыке!

Смеется, — разве на катке

Бывают роковые встречи?"

"Этот элемент сам по себе очень привлекал внимание и многих путешественников по Кавказу. Французы, итальянцы отмечали абсолютную универсальность этого элемента одежды, в котором можно было и виноград собирать, и ребенка переносить, и, опоясавшись, подниматься в гору, и раненного перевязать. У манеры ношения башлыка есть свои правила: по торжественным случаям, по траурным и так далее", – объяснила министр культуры Абхазии.

В 30-е годы акуамжвы уже постепенно уходит из повседневной одежды. Лишь только акаба продолжают носить как отдельный элемент.

Но последние десять лет, по наблюдениям Эльвиры Арсалия, вновь возродился интерес к национальному мужскому костюму.

Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук

Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук

Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук

Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук

Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук

Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук

Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Черкеска, или по-абхазски акуымжвы (акәымжәы – прим.) – традиционный мужской костюм абхазов

"Абхазский мужской костюм чаще всего носят в День флага или на свадьбы. Мне кажется, это такой интерес к своей идентичности, к своей истории, который проявляется в такой форме. Я думаю, у абхазского национального костюма есть будущее", – добавила Арсалия.

Некоторые элементы мужского костюма, например, газыри используют и в женском костюме. Хотя не все к этому одобрительно относятся.