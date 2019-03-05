Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 марта

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В среду 6 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, вечером из-за влияния периферии холодного атмосферного фронта, возможен дождь, сообщают метеорологи Абхазии.
Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +9°С +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.