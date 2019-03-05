КС Абхазии поставил точку в деле о помиловании Лукава, но есть особое мнение

Определение Конституционного суда Абхазии по запросу о проверке Указа президента "О помиловании" террориста Георгия Лукава было опубликовано на официальном сайте суда 5 марта.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Конституционный суд Абхазии отказал в принятии к рассмотрению запроса Народного Собрания о проверке Указа президента "О помиловании" Георгия Лукава на соответствие Конституции, говорится в определении опубликованном на официальном сайте суда во вторник 5 марта.

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В декабре 2017 года уроженец села Баргяп Галского района Георгий Лукава, обвиненный в терроризме и осужденный Верховным судом к 20 годам лишения свободы, был освобожден от дальнейшего отбывания наказания Указом президента Абхазии и передан Грузии в рамках соглашения об обмене заключенными.

Свой запрос в Конституционный суд Парламент аргументировал тем, что в президентском указе о помиловании не содержаться основания - ходатайство самого осужденного, либо иные причины. Документ, по мнению парламентской комиссии, был издан без учета требований "Положения о Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия".

Депутаты в своем запросе указывали, что Лукава обращался к президенту с просьбой не передавать его Грузии. Кроме того заявители отмечали, что Лукава должен был отбыть половину срока заключения, что бы иметь право на помилование, и он истекал бы 11 мая 2022 года.

Суд отказался принять к рассмотрению запрос Парламента, ссылаясь на то, что по существу парламентарии просят определить, соответствует ли Указ президента "О помиловании" подзаконному правовому акту "Положение о Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия", что не отвечает требованиям Кодекса Республики Абхазия "О конституционной юрисдикции".

Тем не менее Конституционный суд отметил, что указ президента соответствует нормам Конституции, и глава государства действовал в рамках своих полномочий.

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В определении суда подчеркивается, что Комиссия по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия имеет сугубо совещательные полномочия.

Особое мнение вынесла судья Конституционного суда Диана Пилия. Она считает, что именно соблюдение всего комплекса норм, в том числе "Положения о Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия", дает конституционную силу реализации бесспорного права президента на помилование. В конкретном случае дело Лукава не было комиссией рассмотрено.

По мнению судьи Пилия, заявители, не ставили вопрос о соответствии между "Положением о Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия" и Указом президента "О помиловании", таким образом у Конституционного суда не было оснований отклонять запрос.

Решение о направлении запроса в Конституционный суд Абхазии по делу о помиловании Георгия Лукава было принято на сессии Парламента 28 декабря 2018 года.