Выставка одного снимка: уникальную фотографию представили в Камане

В монастыре Cвятителя Иоанна Златоуста прошла выставка одной фотографии в среду 6 марта. О том, кто изображен на этом снимке, чем уникален этот снимок и как героев портрета вспоминают их потомки, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Снимок из прошлого

От столицы Абхазии Сухума до села Каман чуть меньше 20 километров. Недалеко, но ездить туда лучше на внедорожнике. Дороги, мягко говоря, изрядно побитые. Примерно через полчаса пути заехали на свежий асфальт. До монастыря Cвятителя Иоанна Златоуста оставалась пара минут.

© Sputnik Каманский монастырь

Сквозь густые ветви деревьев слева показалась река Гумиста. Каменная обитель раскинулась на вершине небольшого холма, величественно возвышаясь над низменностью. Лениво пережевывая траву, на полянке у храма бродили ослики Матильда и Леопольд. Всего в подворье храма, помимо домашних птиц, четыре ослика. Еще до установления советской власти там были даже верблюды.

В зале для трапезы журналистов встретил настоятель храма отец Игнатий (Киут - ред.). Поприветствовав гостей, он обратил внимание прессы на полуметровую фотографию с изображением священника и женщины рядом с ним. Снимок занял центральное место в помещении, не заметить его было невозможно.

© Sputnik Выставка картин в Каманском монастыре

Отец Игнатий объяснил, что на фотографии, сделанной в начале ХХ века в Сухуме, запечатлены духовник монастыря Святителя Златоуста в Камане протоиерей Иоанн Голубев и его супруга, чье имя неизвестно. Оригинал был в разы меньших размеров.

"Протоиерей Иоанн Голубев, его предки и потомки были из Сухума. Его внук во время СССР работал прокурором здесь, в Абхазии. Так получилось, что сведений о самом протоиерее очень мало, потому что в годы лихолетья те люди, которым удалось выжить, не говорили о себе. Им было запрещено служить Господу", - отметил настоятель монастыря.

То, что правнук духовника каманского монастыря Леонид Голубев привез священнослужителям эту фотографию, отец Игнатий назвал большой удачей, так как подобных снимков, отражающих судьбу и исторический облик обители, крайне мало.

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"Это исторический момент. Конечно, теперь мы будем еще активнее искать другие фотографии и материалы, касающиеся нашей обители. Сегодня мы с большой радостью представляем этот портрет и назвали эту презентацию "Выставка одной фотографии", - подчеркнул отец Игнатий.

Потомок духовника

В период советской власти служителей монастыря в Камане, как и многих других храмов, церквей Абхазии, постигла тяжелая участь. Тем, кому удалось избежать гибели, пришлось покинуть страну и найти спасение на чужбине. Протоиерей Голубев был в числе этих немногих людей.

Правнуку духовника каманского монастыря конца XIX начала XX века Леониду Голубеву тоже немного известно о своем предке. По его словам, обсуждение этой темы в их семье долгое время было под запретом.

"Сами понимаете, были годы репрессий и всего остального. Знаю только то, что он просил к нему не приходить. Он умер в больнице, скорее всего, когда его забрали. Фотография эта сохранилась в семье чудесным образом, причем, здесь, в Абхазии, у моего дяди, который отдал ее мне перед кончиной", - рассказал Голубев.

© Sputnik Выставка картин в Каманском монастыре

Он добавил, что бабушка его рассказывала о том, что Иоанн Голубев был похоронен где-то на кладбище вблизи храма в честь Святого Георгия Победоносца в Синопе. Точное место погребения предка она пообещала назвать, когда наступят лучшие времена, но не успела.

Появление этого снимка в стенах каманского монастыря потомок духовника называет вторым рождением его предка. По словам Голубева, его прадед совершал только добрые дела и сильно пострадал за то, во что верил. Он уверен, что люди, в первую очередь верующие Абхазии, должны знать о таком человеке.

© Sputnik Роберт Джопуа Колокола Камана: в древнем монастыре освятили дар из России

Леонид Голубев - профессиональный музыкант и, как он сам шутит, лауреат всех несостоявшихся международных конкурсов. К этому событию он подготовил концертную программу в честь Святой княгини Елизаветы Романовой. Для собравшихся в монастыре, среди которых был министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, Голубев сыграл на фортепиано композиции Шопена, Брамса, Рахманинова, Вагнера.

Когда семья Леонида Голубева переехала из Сухума в Москву, ему было семь лет. Его отец долгое время работал в Верховном суде Абхазии. Приезжать в республику Леонид старается каждое лето и называет Абхазию своей родиной.