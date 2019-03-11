Сберечь домашний скот: как проводят традиционный праздник жвабран

О значении традиционного абхазского праздника жәабран (жвабран), как его принято проводить и почему только немногие семьи сохранили праздничный обычай до сегодняшних дней, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Истоки праздника

Жәабран (жвабран) – один из традиционных праздников абхазов, относящихся к одному из семи молений божеству Айтар – покровителю домашнего скота. Из семи традиционных обрядов, связанных с божеством Айтар, сохранился только жвабран.

Одна из немногих семей, которая согласно вековым традициям проводит празднование жвабран, живет в селе Кутол. Присев на скамейку под полувековым деревом груши, глава семейства, 87-летний Ардон Голандзия начал рассказ о празднике.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава семейства, 87-летний Ардон Голандзия

"Как я себя помню, наша семья празднует жвабран, он проводится для того, чтобы помолиться божеству домашнего скота Айтару. Делается это для того, чтобы он уберег скот от болезней и хищников, чтобы в семье был достаток", - говорит он.

Помимо этого, молящийся просит у всевышнего здоровья для всех представителей семьи. Хозяин рассказал, что в их селе только в нескольких семьях сохранился традиционный обряд, большинство уже перестали его проводить.

"Для нашей семьи важно делать жвабран, потому что это часть нашей культуры, я уверен, что новые времена не должны лишать нас наших корней", - признается Ардон Голандзия.

Семья разводит много домашнего скота, и, по словам Ардона Голандзия, в день они получают около тридцати литров молока.

© Sputnik / Томас Тхайцук Домашний скот на лужайке у дома

"Мы любим домашний скот. Если живешь в селе, то у тебя должно быть все, что необходимо для жизни", - уверен он.

Говоря о том, почему подобный ритуал возник у абхазов, он отметил, что традиционно абхазы разводят домашний скот, и для того чтобы он приумножался, стали проводить жвабран. Хозяин дома напомнил, что в традиционной культуре абхазов существуют и другие ритуалы, связанные с домашним скотом.

"К примеру, когда скот не возвращался вечером домой, хозяин завязывал тканью ножницы. Это делалось для того, чтобы хищники не съели невернувшуюся скотину, ножницы были символом волчьей (или другого хищника – ред.) пасти. Когда скот возвращался, тогда ткань на ножницах разматывали", - подчеркнул Ардон Голандзия.

Как проводят жвабран

К празднованию жвабрана готовятся заранее, за шесть дней до проведения культа делают закваску для теста, которая состоит из кипяченой воды и просеянной кукурузной муки, из него будут печь ритуальный пирог – жәабранмгьал. После того как закваска готова, ее перекладывают в какой-нибудь углубленный сосуд, чаще всего котел.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заготовку необходимо перемешивать трижды в день

Для того чтобы заготовка стала добротной, ее необходимо трижды в день перемешивать, утром, днем и вечером. Для перемешивания используют ореховую палочку (считается, что она приносит изобилие в дом).

Традиционно абхазы проводят жвабран перед Великим постом. В день праздника хозяин и хозяйка дома, как только проснулись, обращаются к Богу со словами: "Спасибо тебе за то, что ты дал мне и моей семье возможность встретить сегодняшний праздник в целости и сохранности".

© Sputnik Асмат Цвижба Посвящение в тайну: праздник Ажьырныхуа своими глазами

"Женщина просеивает необходимую муку для основного теста, берет свою закваску и добавляет ее во вновь приготовленную, но уже из просеянной муки, смешанной с овсяной и соевой. В тесто добавляет также необходимое количество соли и меда", - пишет ученый Валерий Бигуаа в книге "Ритуальный мир традиционной религии абхазов".

В день приготовления ритуального пирога тесто, лежащее в котле, нужно постоянно перемешивать, как объяснил сын Ардона Голандзия Ахра, это необходимо для того, чтобы пирог получился нежным.

В перемешивании теста приняли участие и соседи, которые пришли на помощь в нужное время.

Ахра Голандзия позаботился и о месте для приготовления ритуального пирога жәабранмгьал, традиционно это происходит на открытом огне – аԥсуамца. Огонь там был разведен с самого утра, чтобы очаг накалился и чтобы там образовалось много углей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Листья рододендрона укладывают в железную форму для выпечки пирога

Когда пришло время, он принес большую железную форму, чтобы испечь в ней ритуальный пирог. Убрав дрова из очага, он положил форму на угли, а женщины стали покрывать дно вареными листьями рододендрона в два слоя. Затем мужчины вылили тесто в форму и стали выравнивать тесто ореховыми палочками, после чего накрыли его листьями рододендрона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тесто выливается в форму для выпечки

Как только процесс укладки листьев завершился, сверху засыпали раскаленные угли, для того чтобы пирог равномерно прожарился. Ахра Голандзия пояснил, что листья рододендрона обязательно нужно варить, иначе при жарке ритуального пирога он выделит ядовитые вещества.

© Sputnik / Томас Тхайцук Процесс приготовления ритуального пирога

Спустя около двух часов ритуальный пирог - жәабранмгьал - был уже готов. Очистив его от листьев рододендрона, хозяйка дома положила в центр пирога кружок копченого сыра – ацқьашә ("священный сыр").

© Sputnik / Томас Тхайцук Ритуальный пирог - жәабранмгьал

"В отличие от четырехугольного ритуального пирога, ассоциирующегося с землей, "священный сыр" – это символика круга, являющегося аллегорией высшего мира, мира богов – неба. Ритуальное укладывание сыра на пирог есть не что иное, как магическое содействие абхазов соединению неба (муж) и земли (жена) – укреплению священного брака, необходимого для поддержания жизненной силы плодородия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кружок копченого сыра – ацқьашә ("священный сыр")

А узкий смысл данного ритуального действа – это богатое пастбище на земле и благоприятное небо над головой, обеспечивающие большой удой молока", - отмечает этнолог Валерий Бигуаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Готовым ритуальным пирогом угощают всех членов семьи и гостей

По мнению ученого, жвабран происходит от слова ажә – (корова). Валерий Бигуаа считает, что абхазы стали использовать слово жвабран со времен нового каменного века (жәабран – название месяца февраль по традиционному абхазскому календарю).

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После того как ритуальный пирог был уже готов, держа в руке зажженную свечу, хозяйка дома обратилась с мольбой к всевышнему, прося у него здравия для всей семьи. Затем нарезанные куски пирога попробовали все члены семьи и гости.