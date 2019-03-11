Абхазский Лорка: со дня рождения Таифа Аджба – 80 лет

Известный абхазский поэт, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии, грузинские гвардейцы забрали поэта из дома (9 октября 1992 года – ред.), после чего о его судьбе ничего не известно.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Таиф Аджба – автор более десяти лирических сборников. В 1989 году к 50-летию автора вышел в свет сборник избранных стихотворений и поэм "Благословение". За этот сборник в 1998 году Таиф Аджба удостоился высшей награды – Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.

Жизнь в поэзии

Известный абхазский ученый Владимир Агрба познакомился с Таифом Аджба в 70-х годах, после того, как вернулся в республику окончив аспирантуру в Институте мировой литературы Москве. Вспоминая своего товарища, Агрба рассказал о необычайно мягком характере поэта, эта особенность Таифа Аджба нашла отражение и в творчестве, уверен он.

© Foto / Таиф Аджба

"С самого детства у него был талант находить подходящие слова всему тому, что он видел и хотел выразить в стихотворной форме. Его строки необыкновенно гармоничны, в то же самое время в них есть глубокий смысл", - говорит литературовед.

Оценивая вклад Таифа Аджба в развитие национальной литературы, ученый заметил, что наряду с другими авторами второй половины XX века он продолжил традиции, которые были заложены предшественниками.

"У него был собственный стиль, свой язык, прочитав стихотворение Таифа, сразу узнаешь, кто автор, если даже до этого не читал. Это говорит об исключительном таланте, собственном почерке", - отмечает Владимир Агрба.

К творчеству поэта Агрба обратился по совету другого знаменитого абхазского литератора Киршала Чачхалия, который рекомендовал ему уделить внимание произведениям Таифа Аджба, так как они написаны талантливым творцом.

"У Киршала Чачхалия была потрясающая черта характера, если он видел, что в печати появляется хоть одно стихотворение или рассказ, он искренне этому радовался. Как-то мы с ним встретились, и Киршал мне сказал, чтобы я прочел стихи Таифа Аджба, которые напечатали в литературном журнале "Алашара", - вспоминает литературовед.

Произведения Таифа Аджба произвели на Киршала Чачхалия глубокое впечатление, и, рекомендуя Владимиру Агрба обратить на них внимание, он заметил, что стихи написаны поэтом, который в будущем сделает большой вклад в национальную литературу.

© Фото : из личного архива семьи Аджба Таиф Аджба с супругой Риммой Когония

"После, конечно, я прочел стихотворения и убедился в истинности слов Киршала Чачхалия, а уже потом познакомился с Таифом. Мы очень хорошо относились друг к другу, не были самыми близкими друзьями, но было уважение и понимание", - говорит Агрба.

Он напомнил, что Таиф Аджба считается классиком абхазской детской литературы, его перу принадлежит множество стихотворений, которые стали по-настоящему любимы для детей.

© Фото : из личного архива семьи Аджба Если бы он дожил до рассвета: 26 лет без Таифа Аджба

"С точки зрения профессионализма, все произведения Таифа Аджба, будь то детские или написанные для старшего поколения, находятся на высоком уровне. Его поэмы и детские стихотворения стали золотым фондом нашей литературы", - отмечает ученый.

Поэт, которого любят

Поэт, главный редактор литературного журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа с детства читает стихотворения Таифа Аджба.

"Он один из моих любимых поэтов, я помню многие произведения автора наизусть", - говорит он.

С Таифом Аджба Анатолий Лагулаа познакомился во время проведения республиканского семинара для пишущей молодежи. После того как Лагулаа окончил университет, стал работать в редакции журнала "Алашара".

"Наши рабочие кабинеты были напротив друг друга, я был руководителем отдела прозы журнала "Алашара", а он литературным консультантом Союза писателей Абхазии. Там мы сдружились, у меня до сих пор хранится рукопись Таифа Аджба, это рецензия на сборник моих стихотворений", - отмечает Лагулаа.

Работая рядом поэты часто обсуждали литературу, в каком направлении движется национальное стихосложение. Он напомнил, что помимо лирических произведений, Таиф Аджба писал и рассказы.

© Foto / Поэт Таиф Аджба

"Я стал первым, кто опубликовал в журнале "Алашара" рассказы Таифа Аджба", - заметил Анатолий Лагулаа. По его оценке, творчество Таифа Аджба можно ставить в один ряд с произведениями классиков абхазской литературы Дмитрия Гулиа, Иуы Когония, Баграта Шинкуба.

По признанию Лагулаа, произведения Таифа Аджба, в особенности его лирические стихи, сопровождают его всегда. Он отметил, что три года назад в редакции журнала "Алашара" была создана премия имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы.

© Foto / Поэт Таиф Аджба (справа) с поэтессой Беллой Ахмадулиной и писателем Виталием Амаршан

Премия имени Таифа Аджба состоит из трех номинаций: поэзия, проза, драматургия. Впервые премия была вручена в 2017 году. В номинации "проза" была представлен сборник детских рассказов Анатолия Лагулаа "Дрозд", который стал обладателем премии.

Поэзия Таифа Аджба отличаются тем, что в ней заложен большой смысл, философские раздумья автора, говорит Лагулаа.

© Фото : из личного архива семьи Аджба Народный не "народный" поэт Таиф Аджба

"Произведения поэта близки народу, они о том, что волнует многих читателей, к тому же его стихи заставляют задуматься, а язык на котором написаны произведения, легок и мелодичен", - отмечает поэт.

Дневник войны

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Таиф Аджба остался в оккупированном Сухуме со своей семьей. Поэт стал вести дневник. Дожить до рассвета - слова, которые он часто повторял на страницах дневника, позже стали названием уже опубликованной книги.

"14 числа, примерно в час дня, на сухумском вокзале я сел в электричку — решил наведаться к своим в Ачандару. Там находились Алиса и Аляс. На Ачандарском повороте услышал о начале войны. Мне не поверилось, беспочвенные слухи, заключил я. Водитель легковой автомашины, везший меня, тоже сказал о том, что началась война. Я и ему попытался возразить, сказав, чтобы не верил всяким слухам. По прибытии в Ачандару мне тут же поведали о случившемся — о том, что по телевидению передали о начавшейся войне. Я и этому не поверил".

Эта запись в блокноте стала последней. Вместе с Таифом Аджба увезли еще троих мужчин, в том числе друга семьи Джоту Амичба.

"Джота был в тапочках, когда его забирали. Я сумела прорваться к автобусу, в котором они сидели. Увидев меня, он попросил принести ему обувь. Я бегом рванула в их квартиру на пятом этаже, где уже шел обыск. Я передала его жене Нелли Хашба его просьбу. Она потом всю жизнь себя корила, что послала ему узкие туфли", — воспоминала ранее супруга поэта Римма Когониа.

По неподтвержденным данным, абхазский поэт Таиф Аджба был расстрелян после долгих пыток. Место его захоронения до сих пор неизвестно.

"Конечно, Таиф Аджба еще мог написать много выдающихся произведений, но грузинские фашисты не дали ему этого сделать. Гарсия Лорка был убит испанскими фашистами, судьба Таифа Аджба схожа с его. Но те, кто убил Таифа, не смогли победить его поэзию, он остался, так как живы его произведения", - подчеркнул литературовед Владимир Агрба.

© Фото : из личного архива Поэт Таиф Аджба

Таиф Аджба был задержан грузинскими гвардейцами исключительно на основании своего этнического происхождения. Его увезли в неизвестном направлении, и неизвестно, было ли выдвинуто против него одно или несколько уголовных обвинений.

Из биографии автора

Поэт, которому суждено было стать одним из классиков абхазской литературы – Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года в селе Ачандара Гудаутского района. После того, как он окончил десятилетнюю школу в родном селе, пошел служить в советскую армию.

Первый поэтический сборник автора "Стихотворения" вышел в 1968 году, что стало заметным событием в жизни национальной литературы, о чем писал известный литературовед Артур Аншба.

В 1962 году Таиф Аджба становится студентом филологического факультета Сухумского педагогического института (отделение иностранных языков – ред.). В том же году, на страницах литературного журнала "Алашара" появляется его стихотворные "Сыԥсадгьыл" (Моя родина), с этого момента открывается путь автора к читателям.

После окончания учебы, поэт в разные годы работал в редакции газеты "Аԥсны ҟаԥшь" книгоиздательстве "Алашара", журнале "Школа и жизнь", был литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии.

© Foto / Поэт Таиф Аджба на сухумском причале

В 1983-1985 годах Таиф Аджба учился на высших литературных курсах. Это были годы знакомства и широкого общения с видными литературоведами России. В это же время издательство "Советский писатель" выпустил еще один сборник стихов Аджба под названием "Вторая жизнь".

Таифом Аджба переведены на абхазский язык бессмертные творения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Александра Блока и других.