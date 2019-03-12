Две стороны одной банкноты: полгода "жизни" первой абхазской купюры

К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии Нацбанк республики выпустил первую в истории памятную банкноту "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров в сентябре 2018 года.

О том, есть ли спрос на эти банкноты в Абхазии и за рубежом, сколько их удалось реализовать банкам страны за неполные полгода и где ими расплачивались, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Апсары" в банках

Продажа первых в истории Абхазии денежных банкнот стартовала в Сухуме в преддверии юбилейного Дня Победы и Независимости республики 29 сентября 2018 года. Всего Национальный банк страны выпустил 10 000 купюр "Владислав Арӡынба" номиналом 500 апсаров.

Примерно 40% взял Сберегательный банк Абхазии. По словам руководителя операционного управления банка Милены Адзинба, было реализовано 1479 купюр на сумму 7 398 000 рублей.

"Надо отметить, что примерно 50% этих банкнот было продано за рубеж. Изначально они продавались по номинальной цене, но с февраля 2019 года их стоимость поднялась с 5000 рублей до 6000 рублей. Несмотря на это, спрос на эти банкноты не снизился", - рассказала Адзинба и добавила, что цена на банкноты будет расти из года в год.

Она также отметила, что наблюдается оборот бумажных апсаров - Сбербанк Абхазии принял от частных лиц больше 430 банкнот на сумму почти два миллиона рублей. Если банк продает 500 апсаров за 6000 тысяч рублей, то скупает их по фиксированному курсу 1 апсар – 10 рублей.

В других банках страны ситуация с первой абхазской банкнотой не столь оптимистичная.

Председатель правления "Гарант Банка" Эмма Харчилава рассказала, что банкноты у них спросом не пользуются. С начала продаж они не реализовали ни одной купюры.

"Сейчас у нас в наличии несколько банкнот, если и дальше не будет на них спроса, придется вернуть эмитенту обратно. За все это время ни одного обращения с целью купить эти банкноты не было. Было всего пару человек, которые обналичили их на рубли", - сказала Харчилава.

Зампредседателя правления "Сухум-банка" Апполон Латария рассказал, что в День Победы и Независимости им удалось продать 40 банкнот из 100. Покупали их не только гости и граждане Абхазии, но и сами сотрудники банка.

"В день старта продаж был ажиотаж на эти банкноты. Реализовывали по номинальной цене и ничего на этом не заработали, но уже сначала этого года цена поднялась до 6,5 тысяч рублей", - поделился Латария.

По его словам, в осенний период спрос на банкноты еще сохранялся, но с зимы - упал. Он лично видел, как 500 апсаров дарили на свадьбах, днях рождения, расплачивались ими в кафе и ресторанах. Он прогнозирует, что ко Дню Победы спрос может снова вырасти.

Такую тенденцию наблюдают в "Амра-банке", председатель правления которого Михаил Чалмаз отметил, что сегодня этой банкнотой интересуются коллекционеры и те, кто рассчитывает подзаработать на их перепродаже.

"Цена в интернете на эти банкноты достаточно высокая. Доходит до 20 000 рублей, но это редкие сделки. В нашем банке в этом году ни одну банкноту еще не купили. То есть нашим гражданам не интересна эта купюра в таком формате, в котором она существует сейчас. Основные пункты продаж у нас – это нумизматические выставки, на которых банкнота пользуется высоким спросом", - сказал Чалмаз.

Он уверен, что население Абхазии с большей охотой стало бы приобретать эти банкноты, если бы ими можно было, например, оплачивать налоги, торговые сети принимали бы их. Чалмаз также считает, что новые цены на апсары с начала 2019 года были искусственно завышены.

"У нас осталось много этих банкнот, и мы из них делаем сувениры и пытаемся в таком виде реализовать. Такого рода сувениры, с коробкой из красного дерева, стоят около 15 000 рублей, а это цена уже немаленькая. Пока мы используем эти купюры в качестве подарка нашим партнерам", - объяснил Чалмаз и добавил, что их банк ставит перед собой цель впоследствии повлиять на то, чтобы апсары стали официальным денежным знаком.

"Амра-банк" с сентября 2019 года продал банкноты более чем на один миллион рублей.

Оплата свадеб и счетов

Одними из первых, у кого на свадьбе вместо привычных рублей записали (денежные подарки в Абхазии записывают в специальную тетрадь, которая хранится в семье – ред.) апсары, были Аслан Палавандзия и Ашна Хашба из Кутола. Столь необычный подарок сделал один из родственников жениха.

"Свадьбу мы играли 6 октября. Наш родственник Беслан Торчуа записал апсары, чему я был приятно удивлен. Если честно, не ожидал. Как-то необычно это было", - поделился впечатлениями Аслан.

Молодожены не стали обменивать банкноту на рубли и решили оставить ее на память. Купюра все еще хранится в родовом доме Палавандзия. Это не единственный случай, когда апсары становились презентом. Аслан слышал от знакомых, что компания ребят тоже «записала» апсары на свадьбе у своего друга.

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба уже два раза дарил банкноту "Владислав Ардзинба" на свадьбах.

"Это оригинальный подарок с устойчивым денежным эквивалентом. Со временем они вырастут в цене, и на специализированных сайтах можно увидеть предложения, превышающие номинальную стоимость этой банкноты. По сути, ее ценность выше номинальной стоимости", - уверен Хинтба.

Первой абхазской банкнотой даже расплачиваются в кафе, но это скорее красивый жест, чем привычная практика. Адгур Лагивала из Сухума опубликовал в социальной сети фото первого чека, оплаченного абхазской купюрой в день старта продаж. Сдачу он, конечно же, получил в рублях. По словам Адгура, никаких проблем во время оплаты у него не возникло.

Найти другие рестораны и кафе Сухума, где расплачивались "пятисоткой" корреспонденту Sputnik не удалось, но во многих из них выразили готовность принять купюру к оплате.

Администратор ресторана Даур признался, что ему самому было бы интересно, но он испытывает некоторые опасения.

"Так как нет возможности на месте проверить подлинность банкноты, существует определенный риск того, что она может оказаться фальшивой. Было бы неплохо, если бы разработали приложение для смартфонов для проверки купюр", - сказал Даур.

В кафе на набережной Сухума тоже еще не расплачивались апсарами. Администратор Амина пока не знает можно ли принимать такую банкноту, ей нужно посоветоваться с бухгалтером.