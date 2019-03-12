Абхазия и Сирия подписали меморандум о сотрудничестве Олимпийских комитетов

Делегация Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту и Национального Олимпийского комитета республики посетила Сирию с рабочим визитом.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным Олимпийским комитетом Абхазии и Олимпийским комитетом Сирии был подписан 10 марта в ходе рабочего визита в Сирию делегации Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту и Национального Олимпийского комитета республики, об этом сообщается на сайте Госкомитета по спорту.

Председатель Госкомитета Баграт Хутаба подчеркнул, что подписанный меморандум позволит активизировать контакты между спортивными федерациями двух стран.

"Признание независимости Абхазии Сирией для абхазского народа имеет огромное значение. Это очередное подтверждение обоснованности Абхазии в своем стремлении к суверенитету. Признав Абхазию, Сирия подтвердила свои же демократические ценности", - сказал Хутаба.

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Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области развития и продвижения олимпийских видов спорта, а также приезд делегации Олимпийского комитета Сирии в Абхазию и проведение матчевых встреч по различным видам спорта.

Предметом переговоров стало и участие абхазских спортсменов в международных соревнованиях, проводимых в Сирии.

В рамках рабочего визита президент Национального Олимпийского комитета Валерий Аршба и председатель Госкомитета по спорту Баграт Хутаба возложили цветы на могиле Уалида Абаза Маршан и встретились с его семьей, посетили русский культурный центр в Дамаске и спортивные объекты Сирии.

Олимпийский комитет Абхазии был создан в 2001 году, спустя десять лет он был переименован в Национальный Олимпийский комитет Абхазии.