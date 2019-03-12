Установлена причина пожара на очамчырском рыбзаводе

По подсчетам владельцев, очамчырскому заводу нанесен ущерб на сумму более 120 миллионов рублей.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. На складе рыбного завода в Очамчыре произошло самовозгорание, рассказал Sputnik начальник пожарно-спасательной части Очамчырского района МЧС Абхазии Мурман Пачулия.

"Произошло самовозгорание рыбной муки, причина заключается в том, что она была немного сырая. Когда воздух не поступает, мука возгорается. Нормы условий хранения были немного нарушены", – сказал он.

© Foto / МЧС Абхазии Пожар на складе рыбзавода в Очамчыре локализован

В ходе разговора с рабочими склада сотрудники МЧС выяснили, что возгорания на заводе происходили и ранее, но к пожарным никто не обращался. Рабочие сами справлялись.

"Мы даем предписания, после этого случая, может быть, что-то изменится. Во время опроса рабочих на месте выяснилось, что возгорание началось с места, где была складирована мука", – отметил Пачулия.

По его словам, завод понес большие потери. Много рыбной муки было уничтожено не только в пожаре, но и во время тушения очага возгорания.

Начальник пожарно-спасательной части Очамчырского района МЧС добавил, что по подсчетам владельцев, нанесен ущерб на сумму более 120 миллионов рублей.

Возгорание на складе рыбного завода в Очамчыре произошло 4 марта. В тушении пожара было задействовано пять пожарных машин, около двадцати человек и одна спасательная машина.