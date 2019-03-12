Пожар уничтожил мандариновые плантации в Галском районе

Пожар в совхозе "Махунджия" произошел примерно в 8:00 утра 12 марта, огонь перекинулся с горящего леса на мандариновый сад.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Мандариновые плантации в совхозе "Махунджия" в Галском районе были уничтожены пожаром, сообщил корреспонденту Sputnik директор совхоза Генрих Тужба.

Огонь перекинулся на мандариновый сад с горящего леса. Работники совхоза заметили возгорание в 8:00 утра 12 марта. Пламя быстро охватило территории сада.

"Мы проводили лечение мандаринов, и случайно я заметил дым. Где-то к 8:30 пожарный расчет приехал, начали тушить, но пожар распространялся быстро. Тут горная местность, ветрозащиты нет", – объяснил Генрих Тужба.

Мандариновый совхоз "Махунджия", сгоревший в Галском районе, 12 марта 2019 © Foto / МЧС Абхазии

Мандариновый совхоз "Махунджия", сгоревший в Галском районе, 12 марта 2019 © Foto / МЧС Абхазии

Мандариновый совхоз "Махунджия", сгоревший в Галском районе, 12 марта 2019 © Foto / МЧС Абхазии 1 / 3 © Foto / МЧС Абхазии Мандариновый совхоз "Махунджия", сгоревший в Галском районе, 12 марта 2019

Пожар смогли потушить только к 16:00. Всего сгорело более 25 гектаров участка, из которых 12 гектаров с молодыми мандариновыми насаждениями. По предварительным подсчетам, совхоз понес ущерб на один миллион 600 тысяч рублей.

Совхоз "Махунджия" был арендован у государства пять лет назад. Это не первый случай, когда горел мандариновый сад.

"Проблема с пожаром у нас каждый год. Мы уже пять лет арендуем совхоз, и каждый год одна и та же история. Местные поджигают лес, и наш совхоз как цунами накрывает пожар", – добавил Тужба.

Работники совхоза периодически проводят профилактические беседы с местными жителями, но, по словам Тужба, это мало помогает.