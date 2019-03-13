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ДТП в районе села Приморское, 13 марта 2019 года

Два человека погибли в автоаварии в районе села Приморское

© Foto / Предоставлено очевидцем
В Абхазии
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 9:25 в среду 13 марта, автомобиль двигался из Сухума в сторону Гудауты.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Двое погибли в результате аварии, которая произошла в районе села Приморское Гудаутского района, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Автомобиль ВАЗ-21015, которым управлял мужчина 1981 года рождения, направлялся из Сухума в сторону Гудауты.

Водитель не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате водитель и его малолетний сын, возраст которого правоохранители еще не установили, погибли.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, на место происшествия выехали сотрудники ведомства из Гудауты, которые разрезали кузов автомобиля, для того, чтобы вытащить погибших. 



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