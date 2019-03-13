Нарушитель абхазо-грузинской границы покончил с собой

Гражданин Грузии совершил суицид в подразделении погрануправления ФСБ России в Абхазии, куда был доставлен после задержания. В настоящее время решается вопрос передачи тела умершего грузинской стороне.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Задержанный за незаконное пересечение границы гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия покончил с собой. Об этом сообщает официальный сайт Службы государственной безопасности Абхазии.

10 марта 2019 года на приграничной территории Абхазии сотрудники пограничного управления ФСБ России в Абхазии выявили гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия, 1990 года рождения, незаконно пересекшего государственную границу Абхазии с Грузией.

Для составления документов Ираклий Кварацхелия был доставлен в подразделение Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

"Находясь один в служебном помещении, совершил суицид путем повешения. Принятыми мерами с привлечением медицинского персонала спасти Ираклия Кварацхелия не удалось", - говорится в сообщении СГБ.

Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Абхазии подтвердило не насильственный характер смерти.

Расследование обстоятельств происшествия проводят органы Российской Федерации. Решается вопрос о передаче тела Ираклия Кварацхелия грузинской стороне.