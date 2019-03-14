Подземные, золотоносные и "мифические": десять фактов о реках Абхазии

Всего в Абхазии несколько сотен малых рек, около 40 рек средних размеров и пять крупных – Кодор, Бзыбь, Ингур, Псоу, Гумиста.
Самая длинная
Самой длинной рекой Абхазии признана Бзыбь. Ее протяженность составляет 116 километров. Это всего на 11 километров больше, чем длина реки Кодор.
Самая короткая
Репруа - самая короткая река в Абхазии и одна из самых коротких в мире. Протекает она в Гагрском районе и длина ее составляет около 20 метров.
Самая мощная
По расходу воды в течение года Кодор превышает показатели Бзыби примерно на 30%, что делает ее самой мощной и бурной рекой в Абхазии. Кодор ежегодно выносит около одного миллиона тонн инертного материала.
Наиболее холодные
Крупные реки Абхазии признаны наиболее холодными, так как они питаются за счет высокогорных ледников. К ним относятся Кодор, Бзыбь, Ингур, Псоу и Гумиста. Средняя температура этих рек в зимнее время – около 4°С, в летний период – не выше 19°С.
Разрушая миф
Многие думают, что название реки Хыпста в Гудаутском районе происходит от абхазского слова "ахьы" – золото, и там когда-то добывали этот драгоценный металл, но это всего лишь миф, утверждают ученые. В действительности название реки происходит от слова "ахаша" - известь, белый камень. Вероятно, именно по этой причине Хыпсту называют на русском языке Белой речкой.
Золотоносные реки Абхазии
В древние времена в верховьях рек Кодор, Бзыбь, Келасур добывали золото. Существуют данные о том, что местные жители клали на дно этих рек овечьи шкуры, в шерсти которых собирались золотые песчинки. Затем, эти шкуры сжигали на костре и вытапливали золото. Это послужило рождению греческого мифа об аргонавтах, которые приплывали к Черноморскому побережью за золотым руном.
Рыбная река
С учетом площади речного русла, больше всего рыбы содержится в Мчыщте, или как еще ее называют - Черная речка, которая протекает в Гудаутском районе.
Абхазская эставелла
Уникальным явлением ученые называют, когда река, которая течет с гор к морю, меняет направление обратно в сторону гор. Ученые называют это эставеллой. Такое явление встречается на реке Хипста. Происходит это в период, когда она маловодна и ее затягивает в подземное карстовое русло под горой. Нечто подобное можно наблюдать на реке Юпшара, которая в межень (низкий уровень воды в межпаводковый период -ред.) тоже уходит в свое подземное карстовое русло, и порой это происходит настолько стремительно, что рыбы не успевают уплыть и погибают на высохших камнях.
Формируют пляжи
Главной характеристикой рек Абхазии ученые называют то, что они формируют всю пляжную зону республики путем выноса инертных материалов к морю, а также все приморские низменности, на которых расположены города, поселки, села и инфраструктура страны.
Интересно знать
Речной сток абхазских рек составляет 6% от всего речного стока Черного моря – около 14 кубических километров экологически чистой пресной воды. По степени насыщенности гидрографической сетью Абхазия в списке мировых лидеров.
При подготовке материала помощь оказал Институт экологии Академии наук Абхазии.