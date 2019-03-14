Подземные, золотоносные и "мифические": десять фактов о реках Абхазии

В Международный день рек Информационное агентство Sputnik подготовило материал о десяти интересных фактах, связанных с реками Абхазии.

Всего в Абхазии несколько сотен малых рек, около 40 рек средних размеров и пять крупных – Кодор, Бзыбь, Ингур, Псоу, Гумиста.

Самая длинная

Самой длинной рекой Абхазии признана Бзыбь. Ее протяженность составляет 116 километров. Это всего на 11 километров больше, чем длина реки Кодор.

Тенгиз Тарба Нижний каньон реки Бзыбь

Самая короткая

Репруа - самая короткая река в Абхазии и одна из самых коротких в мире. Протекает она в Гагрском районе и длина ее составляет около 20 метров.

© Sputnik Томас Тхайцук Река Репруа, самая короткая река в мире через 18 метров от истока впадает в море

Самая мощная

По расходу воды в течение года Кодор превышает показатели Бзыби примерно на 30%, что делает ее самой мощной и бурной рекой в Абхазии. Кодор ежегодно выносит около одного миллиона тонн инертного материала.

© Sputnik Томас Тхайцук Река Кодор

Наиболее холодные

Крупные реки Абхазии признаны наиболее холодными, так как они питаются за счет высокогорных ледников. К ним относятся Кодор, Бзыбь, Ингур, Псоу и Гумиста. Средняя температура этих рек в зимнее время – около 4°С, в летний период – не выше 19°С.

© Sputnik Томас Тхайцук Долина реки Гумиста

Разрушая миф

Многие думают, что название реки Хыпста в Гудаутском районе происходит от абхазского слова "ахьы" – золото, и там когда-то добывали этот драгоценный металл, но это всего лишь миф, утверждают ученые. В действительности название реки происходит от слова "ахаша" - известь, белый камень. Вероятно, именно по этой причине Хыпсту называют на русском языке Белой речкой.

Золотоносные реки Абхазии

В древние времена в верховьях рек Кодор, Бзыбь, Келасур добывали золото. Существуют данные о том, что местные жители клали на дно этих рек овечьи шкуры, в шерсти которых собирались золотые песчинки. Затем, эти шкуры сжигали на костре и вытапливали золото. Это послужило рождению греческого мифа об аргонавтах, которые приплывали к Черноморскому побережью за золотым руном.

© Sputnik / Томас Тхайцук Висячий мост через реку Бзыбь в Абхазии.

Рыбная река

С учетом площади речного русла, больше всего рыбы содержится в Мчыщте, или как еще ее называют - Черная речка, которая протекает в Гудаутском районе.

© Sputnik Томас Тхайцук Чернореченское форелевое хозяйство

Абхазская эставелла

Уникальным явлением ученые называют, когда река, которая течет с гор к морю, меняет направление обратно в сторону гор. Ученые называют это эставеллой. Такое явление встречается на реке Хипста. Происходит это в период, когда она маловодна и ее затягивает в подземное карстовое русло под горой. Нечто подобное можно наблюдать на реке Юпшара, которая в межень (низкий уровень воды в межпаводковый период -ред.) тоже уходит в свое подземное карстовое русло, и порой это происходит настолько стремительно, что рыбы не успевают уплыть и погибают на высохших камнях.

© Sputnik Томас Тхайцук Юпшара

Формируют пляжи

Главной характеристикой рек Абхазии ученые называют то, что они формируют всю пляжную зону республики путем выноса инертных материалов к морю, а также все приморские низменности, на которых расположены города, поселки, села и инфраструктура страны.

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Интересно знать

Речной сток абхазских рек составляет 6% от всего речного стока Черного моря – около 14 кубических километров экологически чистой пресной воды. По степени насыщенности гидрографической сетью Абхазия в списке мировых лидеров.

При подготовке материала помощь оказал Институт экологии Академии наук Абхазии.