Потеряно, но не все: исчезнет ли самшит в Абхазии

О том, возможно ли восстановить самшитовые леса в Абхазии, как происходит процесс самовозобновления растений и почему пока нельзя высаживать саженцы в лесу, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Как идет самовозобновление

Естественное самовозобновление самшита из запаса семян, которые остались в почве, хоть и медленно, но идет, сказал в интервью радио Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

При этом ученый заметил, что самшит, который вновь вырастает, может быть уничтожен огневкой, но в этом вопросе есть интересная деталь.

"В прошлом году мы регистрировали бабочек огневок необычайно мелкого размера, то есть это показатель того, что насекомое испытывает жесточайший стресс. Стресс этот связан с тем, что популяция не имеет достаточного ресурса для питания, например, если на площади в 10-15 квадратных метров растет маленький самшит с двумя-тремя листочками, он недостаточен для того, чтобы дать возможность полноценно развиваться огневке", - добавил он.

Это обстоятельство помогает сохраниться растению хоть в каком-то количестве, говорит директор Института экологии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Самшитовый лес, пострадавший от огневки в новоафонском лесничестве

"Понятное дело, что мы никогда не увидим самшитовых лесов, за исключением тех, что были сохранены благодаря деятельности человека, обработки их вдоль дорог, на небольших участках Бзыбского ущелья, леса самшита безвозвратно утеряны", - проинформировал специалист.

Самшитовые леса утеряны не только в Абхазии но и на Западном Кавказе, России, Грузии, Турции, Иране.

"Есть такая надежда, что огневка не выдержит этого стресса и прекратит свое существование. Но одной надежды мало, потому что самшит кое-где у нас сохраняется, так или иначе какая-то часть популяции все ровно будет держаться за эти остатки самшита. Единственная надежда в том, что этот инвазивный вид может войти в экосистему и на нем сформируется свой набор хищников, паразитов, бактериальный и вирусных болезней", - заметил Дбар.

© Фото : Эко Апсабара Первая тысяча: в Абхазии начали выращивать саженцы самшита

Напомнил ученый и о теплицах для выращивания самшита, которые были построены в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в 2017 году. При активной помощи волонтеров удалось высадить черенки самшита. Идея заключается в том, чтобы вырастить саженцы самшита из еще сохранившегося маточного материала.

"Правильнее будет назвать не теплицами, а тенниками, они защищают молодые саженцы от яркого солнечного света. Благодаря деятельности волонтеров, которые добровольно принимали участие в помощи экологического общества "Апсабара" в подготовке этой программы, было заложено свыше трех с половиной тысяч черенков, из которых только половина принялись", - сказал Дбар.

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На сегодняшний день около двух тысяч саженцев существует, но высаживать их пока нельзя, сообщил Дбар.

"Дело в том, что высадить в лесу самшит при том, что существует огневка, будет означать, что проводить эту работу заново. Высаживать нужно будет в тех местах, которые находятся под контролем, для того чтобы вовремя можно было обработать химическими препаратами, чтобы не допустить уничтожения молодых ростков", - подчеркнул ученый.

Сажать и сеять

Руководитель экологического общества "Апсабара" Астанда Джения рассказала, что в лесах Абхазии самшиту нанесен колоссальный ущерб.

"На сегодня самшит сохранился на 13 километре Бзыбского ущелья, его при помощи государства сохранил местный житель Гурам Дбар. Черенки для посадки в теплицах мы брали с этого ущелья, сейчас у нас около тысячи готовых саженцев самшита, но они пока маленькие и высаживать их в лесу рано, так как вредитель все еще существует", - говорит она.

Астанда Джения говорит, что в Абхазии у самшитовой огневки пока нет природного врага.

© Sputnik Томас Тхайцук Деревья, пораженные огнёвкой.

"Птицы не едят огневку, так как у него плохой вкус, потому что он питается самшитом, а он горький. Саженцы самшита находятся внутри, так как боимся, что на улице их может поразить огневка", - заметила руководитель экологического общества "Апсабара".

По ее словам, в планах выращивать саженцы самшита не только черенками, но и высеивать семена.

"В прошлом году мы не успели собрать семена, так как было резкое потепление, после чего семена осыпались. Но в этом году мы планируем собрать семена и посеять их", - рассказала Астанда Джения.

Пока в специальных тенниках выращивают саженцы самшита, которые были привезены из Бзыбского ущелья. "Мы привозили ветки самшита, очищали нижнюю часть и сажали в землю, нам в этом помогали специалисты и волонтеры", - отметила она.

Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было насекомое.

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Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10 °C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, на несколько сантиметров в год.